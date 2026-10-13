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13 EKİM 2026 SALI - YIL: 57

Von der Leyen'den 'göç mektubu'

13 Ekim 2026, Salı 15:13
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Liderler Zirvesi öncesinde Avrupalı liderlere düzensiz göçle ilgili mektup gönderdi. Leyen mektupta, düzensiz göçün AB'ye karşı "silah olarak kullanılması"na karşı acil müdahale çerçevesinin oluşturulmasını teklif etti.

 

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupalı liderlere düzensiz göçün "silah olarak kullanılmasına" karşı daha sıkı tedbirler alınması çağrısında bulundu.

Politico internet sitesinin haberine göre, von der Leyen, 15-16 Ekim'de yapılacak AB Liderler Zirvesi öncesinde Avrupalı liderlere gönderdiği mektubunda, düzensiz göçün AB'ye karşı "silah olarak kullanılması" durumunda devreye girecek acil müdahale çerçevesinin oluşturulmasını teklif etti. AB Komisyonu Başkanı ayrıca, AB'nin sınır koruma ajansı Frontex'in yetkilerinin genişletilmesi ve Birliğin sınır dışı etme oranlarının artırılması gerektiğini belirtti.

"İSTİSMARA İZİN VERİLMEYECEK"

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'de (Ceuta) Temmuz sonunda yaşanan krize değinen von der Leyen, "Bu tür tehditleri önlemeli ve dış sınırlarımızın korunması konusunda asla taviz vermeyeceğimizi açıkça ortaya koymalıyız. Hiçbir devletin veya devlet dışı aktörün, AB'yi istikrarsızlaştırmak amacıyla kurallarımızı ya da değerlerimizi istismar etmesine izin verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

16 EYLÜL'DE İLK AÇIKLAMAYI YAPMIŞTI

Von der Leyen, ilk olarak 16 Eylül'de, düzensiz göçün silah olarak kullanılmasına karşı yeni bir "Avrupa acil durum müdahale mekanizması" teklif edeceklerini açıklamıştı. Mekanizmanın belirli kriterler çerçevesinde devreye sokulabileceğini aktaran von der Leyen, acil durumlarda standart prosedürlerin esnetilmesine imkan sağlanacağını söylemişti.

AA

Etiketler: Avrupa Birliği, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Liderler Zirvesi, düzensiz göç, Frontex, Politico
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