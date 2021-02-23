"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 ŞUBAT 2021 SALI - YIL: 52

Yahudi gençlerin büyük bölümü Filistinlilerden nefret ediyor

23 Şubat 2021, Salı 12:28
İsrail'de yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre, Yahudi gençlerin büyük bölümü İsrail vatandaşı Filistinlilerden nefret ediyor ve vatandaşlıktan çıkarılmalarını istiyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Kudüs İbrani Üniversitesi, 16 ila 18 yaşlarındaki 1100 gencin katıldığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Geçen yıl mayıs-temmuz döneminde yapılan araştırmaya göre, ankete katılan Ultra-Ortodoks Yahudi gençlerin yüzde 66'sı, dindar Yahudilerin yüzde 42'si, sekülerlerin ise yüzde 24'ü İsrail vatandaşı Filistinlilerden nefret ettiklerini söyledi.

Ayrıca Ultra-Ortodokslar dahil olmak üzere dindar İsraillilerin yüzde 49'u, sekülerlerin ise yüzde 23'ü Filistinlilerin İsrail vatandaşlığından çıkarılmasını desteklediklerini vurguladı.

Filistinliler nüfusun yüzde 21'i

İsrailli seküler gençlerin yüzde 23'ü ise Ultra-Ortodoks Yahudilerden nefret ettiklerini ifade etti.

1,9 milyondan fazla nüfusa sahip İsrail vatandaşı Filistinliler, ülkede toplam nüfusun yaklaşık yüzde 21'ini oluşturuyor.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku, 120 sandalyeli mecliste 15 milletvekiline sahip.

Etiketler: Yahudi gençler, Filistin, nefret
Okunma Sayısı: 259
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yunanistan'a ait uçaklardan ''TCG Çeşme'' gemisine taciz

    'Ekonomik krizin farkına vardı varmasına da bilin bakalım ne yaptı?'

    Ukrayna'dan AstraZeneca aşısına onay çıktı

    Yahudi gençlerin büyük bölümü Filistinlilerden nefret ediyor

    NASA, Mars'a gönderdiği aracın iniş görüntülerini paylaştı

    7 günlük her 100 bin kişide görülen vaka sayıları açıklandı

    Yıl sonuna kadar ötelensin
    📷

    52. yıl coşkusunu dünya ile paylaştık

    Vatandaşa lânet okunmaz

    İngiltere'de karantina 8 Mart'tan itibaren kademeli olarak kaldırılacak

    ABD Hazine Bakanı'ndan Bitcoin açıklaması

    BİK’in zararı yüzde 142 arttı

    Vaka sayısı 8 binin üzerine çıktı

    AB'den Rusya'ya yaptırım kararı

    Trump'ın vergi kayıtlarına erişilmesine onay verildi

    'Bazı ülkeler salgını bahane edip muhalif sesleri kıstı'

    AB, Myanmar'a kısıtlayıcı tedbir uygulayacak

    İsrail güçleri 20 Filistinliyi gözaltına aldı

    İtalyan büyükelçi BM konvoyuna düzenlenen saldırıda öldü

    Doğu Türkistanlılar Çin’in insafına bırakıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Manevî cemreler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    YÖK’ten nihayet güzel haber
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    Gara’da “sorumlu” aranıyor!
    Faruk ÇAKIR

    Müslüman Malcolm X’i hatırlarken
    Süleyman KÖSMENE

    Soru ve cevaplarla hizmet esaslarımız-2
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman ve Derviş Vahdetî
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yüz yıllık dinî, millî, insanî destanlar
    Genel

    7 günlük her 100 bin kişide görülen vaka sayıları açıklandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.