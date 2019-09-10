Yemen'de Husilere ait cephanelik patladı: 7 sivil öldü

Yemen'in stratejik liman kenti Hudeyde'de Husilerin cephanelik olarak kullandığı binada meydana gelen patlamada 7 sivil öldü, 20 kişi de yaralandı.

Batı Sahili Ortak Güçler Sözcüsü Albay Vaddah ed-Dubeyş, Yemen'in Hudeyde kentinin güneyindeki ez-Zafaran mahallesinde Husilerin cephanelik olarak kullandığı plastik fabrikasında bir dizi patlama olduğunu belirtti. Savaştan kaçan ailelerin sığındığı bazı evler yıkıldı Olayda 7 sivilin öldüğünü, 20'sinin de yaralandığını aktaran Dubeyş, patlamalar sebebiyle savaştan kaçan ailelerin sığındığı bazı evlerin de yıkıldığını söyledi. Olaya ilişkin Husiler tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Birleşmiş Milletler gözetiminde Husiler ile Yemen hükümeti arasında pazar günü gerçekleşen müzakerelerin ilk oturumundan birkaç saat sonra Hudeyde'de taraflar arasında çatışmalar başlamıştı. AA

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