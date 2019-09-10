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10 EYLÜL 2019 SALI - YIL: 50

Yemen'de Husilere ait cephanelik patladı: 7 sivil öldü

10 Eylül 2019, Salı 09:20
Yemen'in stratejik liman kenti Hudeyde'de Husilerin cephanelik olarak kullandığı binada meydana gelen patlamada 7 sivil öldü, 20 kişi de yaralandı.

Batı Sahili Ortak Güçler Sözcüsü Albay Vaddah ed-Dubeyş, Yemen'in Hudeyde kentinin güneyindeki ez-Zafaran mahallesinde Husilerin cephanelik olarak kullandığı plastik fabrikasında bir dizi patlama olduğunu belirtti.

Savaştan kaçan ailelerin sığındığı bazı evler yıkıldı

Olayda 7 sivilin öldüğünü, 20'sinin de yaralandığını aktaran Dubeyş, patlamalar sebebiyle savaştan kaçan ailelerin sığındığı bazı evlerin de yıkıldığını söyledi.

Olaya ilişkin Husiler tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Birleşmiş Milletler gözetiminde Husiler ile Yemen hükümeti arasında pazar günü gerçekleşen müzakerelerin ilk oturumundan birkaç saat sonra Hudeyde'de taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

AA

Etiketler: Yemen, Husiler, sivil, Hudeyde
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