Yemen'de katliam gibi saldırı: Husiler eğitim kampını füzelerle vurdu, 58 ölü!

Yemen’in Şebve vilayetinde, uluslararası alanda tanınan Aden hükümetine bağlı güvenlik güçlerinin eğitim kampına Husiler tarafından düzenlenen balistik füze saldırısında en az 58 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı.





Yemen'in güney-orta kesiminde, stratejik öneme sahip Aden Körfezi’ne kıyısı olan Şebve vilayeti kana bulandı. İran destekli Husiler, meşru Aden hükümetine bağlı güvenlik güçlerinin askeri eğitim faaliyetini hedef aldı. Bölgedeki El-Alam eğitim kampına yönelik gerçekleştirilen bombardımanda adeta can pazarı yaşandı. 3 Balistik Füze Kullanıldı, 14 Kişi Kayıp Saldırının detaylarına ilişkin açıklama yapan Şebve Valisi Avad el-Vezir, Husilerin eğitim faaliyeti sırasında kampı üç balistik füzeyle doğrudan hedef aldığını belirtti. Vali el-Vezir, saldırı sonucu 58 kişinin öldüğünü, 200’den fazla kişinin ise yaralandığını duyurdu. Bombardımanın ardından enkaza dönen kampta, en az 14 personelden ise henüz haber alınamadığı ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Husiler Saldırıyı Üstlendi Saldırının ardından kameralar karşısına geçen Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, operasyonun sorumluluğunu üstlendiklerini açıkladı. Seri, hedef alınan askeri üssün Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından işletildiğini öne sürerek saldırıyı savundu. Bölgede Tansiyon Zirvede: Babülmendep ve Taiz’de Çatışmalar Yoğunlaşıyor Yemen hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar, eylül ayında Husilerin Kızıldeniz'in girişinde yer alan kritik Babülmendep Boğazı yakınlarına ilerlemesiyle yeniden alevlenmişti. Hükümet güçleri, bu ayın başlarında Husilerin kontrolündeki bölgeleri geri almak amacıyla geniş kapsamlı bir operasyon başlatmış ve Babülmendep yakınlarındaki bazı stratejik noktaları yeniden ele geçirmişti. Ağır kayıplar veren Husilerin ise ülkenin güneyindeki Taiz şehrini kuşatma altında tutmaya devam ettiği ve askeri kamplara yönelik misilleme saldırılarını artırdığı belirtiliyor. (ANKA)

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