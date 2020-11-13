Yemen ölüyor duyuyor musunuz?

Birleşmiş Milletler (BM) İnsanÎ İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, ‘’Yemenliler açlık çekmiyor, açlıktan ölüyor. Açlıktan ölmek korkunç, acı veren ve onur kırıcı bir ölüm’’ dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsanî İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, iç savaşın devam ettiği Yemen’de kıtlık riskinin arttığı uyarısında bulunarak, ‘’Yemenliler açlık çekmiyor, açlıktan ölüyor ve özellikle herkes için yeterince yiyeceğin olduğu bir dünyada açlıktan ölmek acımasız, korkunç, acı veren ve onur kırıcı bir ölüm.’’ dedi.

BM Güvenlik Konseyi’ni Yemen’de kötüye giden insanî kriz konusunda bilgilendiren Lowcock, ülkedeki önceliğin kıtlığın önlenmesi olduğuna dikkati çekti.

Yemen’de alarm veren kıtlık riskinin arttığı uyarısında bulunan Lowcock, açlıktan bağışıklıkları çöken çocukların kolera, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, sıtma, dang humması ve difteri gibi hastalıklar dolayısıyla vefat ettiğini söyledi.

Lowcock, ‘’Yemenliler açlık çekmiyor, açlıktan ölüyor ve özellikle herkes için yeterince yiyeceğin olduğu bir dünyada açlıktan ölmek acımasız, korkunç, acı veren ve onur kırıcı bir ölüm.’’ dedi.

1,9 milyar dolara ihtiyaç var

Yemen’de 2021’de kıtlığın önlenmesi için 1,9 milyar dolara ihtiyaç duyacaklarını söyleyen Beasley, ‘’Şimdi harekete geçmezsek insanlar ölecek.’’ dedi. Uzun süredir siyasî istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen’de, İran destekli Husiler, Eylül 2014’ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten bu yana Husiler’e karşı Yemen hükümetine destek veriyor. BM’ye göre dünyanın en büyük insanî krizlerinden birinin yaşandığı Yemen’de, nüfusun yüzde 80’i insanî yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor. Savaş sebebiyle sağlık sistemi çöken Yemen’de, Kovid-19’a bağlı ölüm oranının da dünya ortalamasından 4 kat fazla olduğu belirtiliyor.

Yemen’de insani felakete geri sayım uyarısı

Dünya Gıda Programı (WFP) Direktörü David Beasley ise Yemen’de bir felaket için geri sayım uyarısı yaptı. Dünyanın çok geç olmadan Yemen’deki insani felaketi görmek için gözlerini açması gerektiğini ifade eden Beasley, ‘’Yemen, birkaç ay içinde yıkıcı bir kıtlığa sürüklenecek.’’ diye konuştu.

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