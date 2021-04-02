Zor günler geçiren Latin Amerika'da son durum?

Yeni tip koronavirüs aşılama sürecinin yavaş ilerlediği Latin Amerika'da vaka ve ölü sayıları artarken Brezilya'da günlük 3 binin üzerine çıkan Kovid-19 kaynaklı ölü sayıları ve yoğun bakım hasta sayılarındaki sert yükseliş dikkati çekiyor.

Bir yıldan uzun süredir dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınından ABD'nin ardından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da son haftalarda en yüksek Kovid-19 kaynaklı ölü ve vaka sayıları görülüyor. Ülkede 31 Mart'ta 3 bin 869 kişinin ölmesiyle en yüksek ölü sayısı, 25 Mart'ta 100 bin 158 vakanın kaydedilmesiyle de günlük en yüksek vaka sayısı kayda geçti.

Rio de Janeiro'da bulunan Latin Amerika'nın en büyük tıbbi araştırma vakfı Oswaldo Cruz (Fiocruz), Brezilya'yı oluşturan 26 eyalet ve başkent Brasilia'yı kapsayan federal bölgelerden 17'sinde yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 90'ın üzerinde olduğunu açıkladı. Ülkenin yalnızca Amazonas ve Roraima eyaletlerinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80'in altına seyrediyor. Ülkenin kuzeyinde bulunan ve çoğu yağmur ormanlarından oluşan Amazonas'ta bu oran yüzde 76, Roraima'da ise yüzde 62 olarak duyuruldu.

Fiocruz uzmanları, virüsün yayılmasını yavaşlatmak ve yoğun bakım ünitelerini rahatlatmak için en az 14 günlük sıkı karantina uygulamasını önerse de Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, kapanmanın getireceği ekonomik kayıplardan tedirgin oluyor. Bolsonaro, 31 Mart'ta Brezilya'da salgına karşı alınacak önlemlerin konuşulduğu bir toplantının ardından gazetecilere, salgının evde kalmakla çözülemeyeceğini söyleyerek en kısa zamanda normale dönülmesi talebinde bulundu.

2021 Mart en kötü geçen ay oldu

Brezilya, 2021 Mart'ta 66 bin 573 Kovid-19 kaynaklı ölüm, 2 milyon 197 bin 488 vaka ile Kovid-19 salgının ortaya çıkmasının ardından en kötü ayını yaşadı. Mart ayı boyunca günde ortalama 2 bin 147 kişi öldü ve 70 bin 880 yeni vaka tespit edildi. Uzmanlar, salgının ülkedeki sert tırmanışını Amazonas eyaletinin başkenti Manaos'ta bu yılın başlarında ortaya çıktığı düşünülen Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılmasına bağlıyor.

Fiocruz'un 2021'in ilk haftasıyla 10. haftasını karşılaştırdığı veri analizine göre, salgının artışında ve etkilediği yaş gruplarında ciddi değişiklik gözlemlendi. Bu tarihlerde ülkede vakalar yüzde 316,88 ve ölümler yüzde 223,10 arttı.

ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen Brezilya'da bugüne kadar 325 bin 284 kişinin hayatına mal olan virüs 12 milyon 839 bin 844 kişide görüldü.

Öte yandan, ülkede şu ana kadar 4 milyon 345 bin 281'ine ikinci dozun da yapıldığı 15 milyon 521 bin 588 kişiye Kovid-19 aşısı uygulandı.

Meksika

Dünyada ABD ve Brezilya'nın ardından Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü Meksika'da şubat ortasından itibaren Kovid-19 kaynaklı ölü ve vaka sayılarında düşüş görülse de yoğun bakım yataklarında doluluk oranı yüzde 82 düzeyinde bulunuyor. Meksika'da 203 bin 664 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, bugüne kadar 2 milyon 244 bin 268 kişide görüldü. Ülkede şu ana kadar 945 bin 839'una ikinci dozun da uygulandığı 7 milyon 150 bin 9 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Şili

Dünyada Kovid-19 aşılarına erken erişerek başarılı bir aşılama süreci yürüten ülkelerden Şili'de, halkın yüzde 35'ine Kovid-19 aşısı uygulanmasına rağmen, son günlerde en yüksek seviyelere çıkan vaka sayılarının önüne geçilemedi. Artan vakalar karşısında sert önlemler alınan Şili'de gece saatlerinde uygulanan karantina uygulaması, sınırların 1 ay boyunca yabancıların ülkeye girişine ve Şili vatandaşları ile ikamet izni olanların ülkeden çıkmasına kapatıldı.

Ülkede halihazırda 25 Mart'ta 22.00-05.00 saatlerinde uygulanmaya başlanan ve 16 milyon kişinin evde kalmasını sağlayan sokağa çıkma yasağının başlama saati pazartesi günü itibarıyla 21.00'e çekildi. Kovid-19 önlemlerinin sertleştirme kararı, dün ülkede salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı (7 bin 830) açıklanmasının ardından geldi.

Sağlık sistemindeki kötü gidiş nedeniyle mobil morgların kullanılmaya başlandığı ülkede, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 95'e dayandı. Sağlık Bakanlığı yayınladığı günlük raporunda, mevcut 3 bin 776 yoğun bakım ünitesinden kullanıma hazır sadece 159 yerin olduğunu bildirdi.

Ülkede 1 milyon 3 bin 406 kişide görülen Kovid-19 bugüne kadar 23 bin 328 can aldı ve 3 milyon 730 bin 643'üne ikinci dozun da uygulandığı 6 milyon 841 bin 905 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Peru

Peru'da ocak ayında artmaya başlayan Kovid-19 vaka ve ölü sayıları nedeniyle, paskalya bayramı tatilinde 1-4 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Perulular, bu tarihlerde yalnızca temel ihtiyaçları için evlerinden çıkabilecek.

Yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı yüzde 85 olan Peru'da 305 bin 848'ine ikinci dozun da yapıldığı 571 bin 841 kişiye Kovid-19 aşışı yapıldı. Ülkede 1 milyon 561 bin 723 kişide görülen Kovid-19 nedeniyle 52 bin 161 kişi hayatını kaybetti.