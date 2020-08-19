Açlık sınırı asgarî ücreti geçti

Asgarî ücretin 2 bin 324 lira olduğu Türkiye’de açlık sınırı 2 bin 385 liraya çıktı.

Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), temmuz ayının açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Buna göre, dört kişilik bir aile için yoksulluk sınırı 2 bin 385 lira oldu. Yoksulluk sınırı ise 8 bin 249 liraya yükseldi.

Türkiye’de asgari ücret 2 bin 324 lira. Haziran ayı için açlık sınırı 2 bin 367, yoksulluk sınırı ise 8 bin 186 liraydı. BİSAM’a göre sağlıklı beslenebilmek için yetişkin bir erkek 638, kadın 619, 15-18 yaş arasındaki genç 678, 4-6 yaş grubu çocuk ise 450 lira harcamalı.

Açlık sınırının üzerine eklenen eğitim, sağlık, ısınma, ulaşım ve eğlence gibi kalemlerle aylık harcama 8 bin 249 lirayı buluyor. Araştırmaya göre Haziran 2003’te dört kişilik ailenin beslenme için günlük ayırması gereken miktar 15 lira 30 kuruşken, bugün 79 lira 50 kuruşa yükseldi.

Diken’in haberine göre, İstanbul’da açlık sınırı 2 bin 564, İzmir’de 2 bin 603, Ankara ise 2 bin 309 lira olarak tespit edildi.