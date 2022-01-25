Akaryakıt istasyonları iflâsın eşiğinde

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Ali Çelik, düzenlediği bir basın toplantısıyla petrol istasyonlarında yaşanan sıkıntıları dile getirdi.

Sektörün can çekiştiğini ifade eden Çelik, “Geçmiş yıllarda bir şehrin ticarî gücü olan akaryakıt istasyonları, günümüzde can çekişmeye başladı. İflâsın eşiğine geldi” diye konuştu. 15-20 bin litre satış yapan istasyonların hepsinin zarar ettiğini belirten Çelik, yol kenarlarında bulunan istasyonların yüzde 70 civarının satılık veya kapalı olduğunu ifade etti. Gazete Duvar’ın haberine göre, petrol istasyonlarının artan maliyetler ve akaryakıt fiyatları sebebiyle büyük sıkıntılar ile karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Çelik, “Daha büyük sıkıntılar ve mağduriyetlerin oluşmaması için yöneticilerimizden bu feryadı duymalarını ve sorunların çözümü için gerekli desteği sağlamalarını rica ediyoruz” diye konuştu.