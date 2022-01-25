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25 OCAK 2022 SALI - YIL: 52

Arsa satışlarında bütün zamanların rekoru

25 Ocak 2022, Salı
GAYRİMENKUL DANIŞMANI GÜLCAN ALTINAY: “PANDEMİYLE BİRLİKTE ARSALARDA SATIŞ PATLAMASI YAŞANDI. SALGIN DÖNEMİNDE KIRSALA, DOĞAYA İLGİ ARTTI.”

TÜİK ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre arsa, tarla, iş yeri, fabrika, ofis, depo, sanayi sitesi gibi konut dışı gayrimenkul satışlarında bütün zamanların rekoru kırıldı. Bu alandaki satışlar 2021’de önceki yıla göre yüzde 29,6 artarak 1 milyon 528 bin adede ulaştı. Böylelikle konut dışı gayrimenkulün, konut satışlarını ilk kez geride bırakmış oldu. Arsalarda yaşanan rekor hakkında bilgi veren Gayrimenkul Danışmanı Gülcan Altınay, “Pandemiyle birlikte arsalarda satış patlaması yaşandı. Salgın döneminde kırsala, doğaya ilgi arttı. İnsanlar evlerden sıkıldığı için biz nasıl bir yaşam alanı içerisinde mutlu olabilirizi düşündüler. O nedenle de bir şeyler ekebilecekleri, çocukların bahçede rahatça oynayabileceği, bazen mangal yapabilecekleri yer arayışlarına girdiler. Kimisi arsa alıp içine ev yapmayı isterken bununla uğraşamam diye düşünenler ise bahçeli konutlara yöneldi. Bu nedenle de arsa ve tarla satışları arttı. Öte yandan arsa almak en kârlı yatırımlardan. Doğru bir yerden alınan arsayla zarar edilmesi imkânsız” dedi.

Fabrika bulunamıyor

Arsaların yanı sıra fabrika satışları da arttı. Öyle ki üretimini arttırmak, yeni fabrika açmak isteyen bazı yatırımcılar, iş yapacak fabrika bulamıyor. Satılık fabrikalar kısa sürede satılırken; kiralık fabrikalar ilâna bile çıkmadan kiralanıyor. Konuyla ilgili Altınay şunları söyledi: “2020’de pandeminin başlamasıyla Mart-Mayıs arasında bir durağanlık oldu. Ama ondan sonra özellikle maskeden dezenfektana farklı sektörlerde yaşanan rağbet nedeniyle yeni fabrika ihtiyacı doğdu. Bu durum da fabrikalara ve sanayi arsalarına ilgiyi arttırdı. Talep çoğaldıkça mal sahipleri fiyatları yükseltmeye başladı. Metrekaresi 100 dolar olan yer, 150-200 dolara geldi. Çerkezköy, Ergene, Kapaklı bölgesinde arsa fiyatlarının metrekaresi 150-200 dolarken Hadımköy, Beylikdüzü bölgesinde ise metrekare fiyatı 500-1000 dolar aralığında değişiyor.”

İstanbul - Musa Aydın

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