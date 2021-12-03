"Asgari ücret 4 bin 978 lira olmalıdır"

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, ülkemizde işçilerin çok büyük bölümünün asgarî ücret ve asgari ücrete yakın bir ücretle çalıştığı belirterek, “Asgarî ücret bırakın geçinmeyi, açlık sınırının bile oldukça altında kalmaktadır. Bugünkü haliyle asgarî ücret açlık ücreti haline gelmiştir. Asgarî ücret ile asgarî yaşam koşulları arasında sıkışıp kalan milyonlarca emekçi, ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak için borç batağına sürüklenmiştir” dedi.

Mehmet Balık, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; 2022 yılı başında en düşük memur maaşı 4 bin 978 lira olmasını beklediklerini, asgarî ücretin de en düşük memur maaşına getirilmesini sadece çalışanların değil ailelerinin de temel ihtiyaçları dikkate alınmasını istediklerini ifade etti. “TÜİK’in manipüle edilmiş tüketici enflasyonu aylık yüzde 2.39; yıllık 19.89 olarak ilan edildi” diyen Mehmet Balık, “TÜİK’in aksine Birleşik Kamu-İş Ar-Ge birimi Kamu-Ar’a göre kasım ayı aylık yüzde 8, yıllık yüzde 51 olarak açıkladı” diye konuştu.

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