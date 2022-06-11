"Asgari ücret mutlaka güncellenmeli"

Mayıs ayı itibarıyla açlık sınırı 6 bin TL’yi, yoksulluk sınırı da 19 bin 602 TL’yi aşmasına rağmen milyonlarca vatandaş 4 bin 253 TL’lik asgari ücretle alıyor.

Asgari ücret komisyonunda işçiyi temsil eden Türk-İş’ten “Belirlenen asgari ücret bir yıl devam edecek diye bir şart yok” açıklaması geldi. Sozcu.com.tr’nin haberine göre; Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise, “2022 asgari ücreti büyük bir artış yapıldı gibi sunuldu ama asgari ücret yılın daha ikinci ayındayken açlık sınırının altına geriledi. Dolayısıyla mutlaka asgari ücretin güncellenmesi lazım” dedi. Çerkezoğlu, şöyle devam etti: “Türkiye’de hayat gerçekten çok pahalı ama emek ucuz. Bu kadar yüksek enflasyonun olduğu bir dönemde asgari ücretin yılda bir kez güncellenmesi kayıpları karşılamaz.”

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