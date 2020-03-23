Berberler ne olacak?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, korona virüsle mücadele kapsamında faaliyetleri geçici olarak durdurulan çok sayıda işyerinin esnaf olarak desteklerden yararlanamadığını belirtip, bu kesiminde kredi borçları ve vergilerinin ertelenmesi gerektiğini söyledi.

Virüsün işsiz, işçi, memur, çiftçi, esnaf her kesime ciddi mağduriyet oluşturduğunu ve sorunların katladığını, iktidarın acil önlem kararları alması gerektiğini ifade etti. Başta kahvehane ve çay ocakları olmak üzere kapatılan bu işyerlerinde, çalışanlar ve aileleriyle birlikte 500 bin kişinin ekonomik olarak büyük mağduriyetler yaşadığını ifade eden Gürer, bu işyerlerinin kapalı olduğu sürece esnafa ve yanında çalışıp işsiz kalana destek sağlanmasının şart olduğunu belirtti. Fatih Karagöz - Ankara

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