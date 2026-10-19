Brent petrol 110 doları zorluyor

Küresel piyasalarda enerji fiyatları yeniden ateşlendi. Ortadoğu’daki siyasi ve askeri gerilimin daha geniş bir coğrafyaya yayılarak petrol tedarik zincirini vurabileceği endişesi, brent petrol fiyatlarında ani bir sıçramaya yol açtı.

Sabah saatlerinde 105 dolar bandında yatay bir seyir izleyen brent petrolün varil fiyatı, günün ilerleyen saatlerinde artan küresel arz korkularının etkisiyle yönünü sert bir şekilde yukarı çevirdi. Yüzde 3,5’in üzerine çıkarak yüzde 4’e dayanan artış ivmesiyle birlikte brent petrol 109,69 dolara ulaştı ve 110 dolar eşiğini zorladı. Benzer bir reaksiyon Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolde de görüldü; WTI varil fiyatı da güçlü bir yükselişle 100 dolar barajını aştı. Haber Merkezi

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