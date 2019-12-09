Bulgaristan'dan 'TürkAkımı' açıklaması

Bulgaristan doğalgaz iletim operatörü Bulgartransgaz’ın CEO’su Vladimir Malinov, yılbaşından itibaren TürkAkım boru hattından gelecek gazı Yunanistan ve Kuzey Makedonya’ya transitini sağlamaya hazır olacaklarını belirtti.

Yerel basına konuşan Malinov, “Rus gazının Ukrayna üzerinden Trans Balkan boru hattı ile Bulgaristan’a transiti yılbaşından itibaren durma ihtimaline karşı hazırlıklıyız. Türkiye 30 Kasım’da, TürkAkım’ı Balkan Akım doğalgaz boru hattımıza bağlayan ‘altın’ kaynağı yaptı. Bu hafta Bulgartransgaz, boru hattının topraklarımızdaki 11 kilometrelik kısmını, Türkiye de 140 kilometrelik kısmını gaz ile doldurmaya başlayacak. Biz 15 Aralık, onlar da umarım 20 Aralık’a kadar hazır olacak” dedi.

Balkan Akım boru hattının Sırbistan sınırına kadarki 308 kilometrelik kısmının 31 Mayıs’a kadar tamamlanacağını anlatan Malinov, bu boru hattı üzerinden sevkiyatın günlük 8.75 milyon metreküp olabileceğini belirterek, “Ama o güne kadar Bulgaristan üzerinden gaz transiti mevcut hatlar üzerinden yapılacak” diye ekledi.

Balkan Akım doğalgaz boru hattının Bulgaristan’dan geçen 484 kilometrelik kısmının tamamı 2020 sonlarında tamamlanacak.