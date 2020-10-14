Çiftçi kredi ve borçla ekim yapıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Çiftçi ekim yapabilmek için kredi ve borç almaktadır. Kışlık patates sökümü başlamış olup artan girdi maliyetleri ile tarlada patatesin üretim maliyeti 1 lirayı aşmaktadır. Tüccar 50- 65 kuruşa ürünü almaktadır. Markette tüketiciye 3 liradan satılan patatesin üreticisi ürettiği üründen para kaza- namadığı için dert yanmaktadır. Bakan gelsin tarlada halimizi görsün demektedirler” dedi.

Meclis’te düzenlediği basın toplantısında patates üreticilerinin yaşadığı sorunlara dikkat çeken ve çözüm önerilerini sıralayan Gürer, patateste üretim ve fiyat istikrarının bir türlü sağlanamadığını söyledi. Gürer, AKP iktidarının yanlış tarım politikaları nedeniyle patates üreticilerinin yüzünün bu yıl da gülmediğini belirtti. TARIM BAKANINI TARLAYA ÇAĞIRDI 1 liraya mal ettiği patatesi, üretimden kaynaklanan borçlarını ödeyebilmek adına tüccarın dayattığı 50- 65 kuruşa satmak zorunda kalan üreticilerin durumlarının içler acısı olduğunu da söyleyen Gürer, “Tarım ve Orman Bakanı ile geçtiğimiz yıllarda patates ve soğan deposu basan Ticaret Bakanı gelip üreticinin durumunu tarlada görüp sorunlarını dinleyip çözüm üretsinler. Her şeyin güllük gülistanlık olduğunu zanneden, tarımda kendi kendimize yeten bir ülke olduğumuzu savunan, üreticilerin sorunuz bir şekilde üretim yapıp bol kazanç sağladığını iddia eden Bakanlar buyursun gelsin, köy ve kasabalarda çiftçilerin yaşadığı sorunları yerinde görsünler” şeklinde konuştu. Ankara - Recep Gören



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