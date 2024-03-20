Çiftçilik bitiyor

Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer, Bor ilçesinin Kızılca Köyü’nde şeker pancarı üreticileriyle bir araya geldi.

Çiftçi Ramazan Uçar, “Çiftçilik bittikçe göç oluyor. (...) Vallahi herkesin durumu köyde de büyük kentlerde de iyi değil. Bu durum nasıl çözülür, bu hükümet bu olaya nasıl bir çözüm yolu bulur, bu hükümetin gitmesi gerekiyorsa da gitmesi lazım” diyerek tepki gösterdi. İbrahim Gülümser de AKP öncesi 2 ton şekerpancarına 14 depo mazot alabiliyorken şimdi 2 ton şekerpancarı satması durumunda bir depo mazot alabiliyor. 1 ton pancara 1 tam altın alınıyordu, şimdi çeyrek dahi alınamıyor” dedi. İstanbul - Seyhan Şentürk

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