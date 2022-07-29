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29 TEMMUZ 2022 CUMA - YIL: 53

Dış ticaret açığı ilk altı ayda %142,7 arttı

29 Temmuz 2022, Cuma 18:50
TÜİK’in açıkladığı verilere göre dış ticaret açığı Haziran’da yıllık bazda yüzde 185 artışla 8,2 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı Ocak - Haziran arasında yüzde 142,7 artarak 21 milyar 181 milyon dolardan, 51 milyar 400 milyon dolara yükseldi.

Yılın ilk 6 ayında ise 118 milyar 55 milyon dolar ihracat yapıldı. Artış bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,7 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 38,7 artarak 168 milyar 137 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, Ocak-Haziran döneminde ihracat yüzde 20, ithalat yüzde 40,6 arttı. Ocak-Haziran döneminde ithalatta ilk sırayı 27 milyar 742 milyon dolarla Rusya Federasyonu aldı. Ocak-Haziran döneminde ihracatta ilk sırayı ise 10 milyar 642 milyon dolar ile Almanya aldı. BU arada, dış ticaret açığı, ihracat ile ithalat arasında ihracat aleyhine oluşan fark olarak tanımlanır. Bir ülke ihraç ettiği malların değerinden daha fazla değerde mal ithal ediyorsa o ülkenin ödemeler dengesi dış ticaret açığı veriyor demektir.

AA

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