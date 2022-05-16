Dış ticaret açığı ve cari açık arttı

Türkiye’nin cari işlemler hesabı, mart ayında 5 milyar 554 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 24 milyar 223 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, cari işlemler açığı, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla 2 milyar 229 milyon dolar artarak 5 milyar 554 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 24 milyar 223 milyon dolara yükseldi. Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 3 milyar 356 milyon dolar artarak 6 milyar 342 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Yönetemiyorsunuz, gideceksiniz

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, hükümetin yeni ekonomik model ile cari fazla vereceğini iddia ettiğini ancak cari açığın büyüdüğünü belirterek, “Yönetemiyorsunuz, gideceksiniz” dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, geçen yıl Nisan ayında 16,9 milyar TL açık veren Merkezi Yönetim bütçe dengesinin Nisan 2022’de 50,2 milyar TL açık verdiğini ifade eden Şahinalp, “Geçen yıl 1,6 milyar TL faiz dışı fazla vermiş iken, bu yıl Nisan ayında 31 milyar TL faiz dışı açık verdi” dedi.

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Bütçe Nisan’da da açık verdi

Merkezi yönetim bütçesi gelirleri nisanda 164 milyar 114 milyon lira, bütçe giderleri 214 milyar 281 milyon lira oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayı bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı. Buna göre, nisanda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 75 artarak 164 milyar 114 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 93,6 artışla 214 milyar 281 milyon lira olarak kaydedildi. Bütçe, nisanda 50 milyar 167 milyon lira açık verdi. 2022 yılı Mart ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 224,9 milyar TL, bütçe gelirleri 156 milyar TL ve bütçe açığı 69 milyar TL olarak açıklanmıştı. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 198 milyar TL ve faiz dışı açık ise 42 milyar TL olarak açıklanmıştı. Ankara - aa

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MB rezervleri yine dibe yaklaştı

Merkez Bankası rezervleri, yaklaşık eksi 66 milyar dolar olan tarihi dibe yeniden yaklaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) aralık 2021’de tarihi dibi gören ve 2022’nin ilk iki ayında arttırılan net döviz rezervi takip eden aylarda yine azaldı. Merkez Bankası rezervleri, yaklaşık eksi 66 milyar dolar olan tarihi dibe yeniden yaklaştı. İktisatçı Doç. Dr. Orhan Karaca’nın yaptığı hesaplamaya göre TCMB’nin net döviz pozisyonu altüst gitmeyi sürdürdü. Net döviz pozisyonu 1.8 milyar dolara gerileyen TCMB’nin SWAP hariç net döviz pozisyonu tahminen -61.7 milyar dolara indi. Doç. Dr. Orhan Karaca, “Barajın neden yıkıldığı anlaşılıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi