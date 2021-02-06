"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

‘Doğru düzgün bir destek paketi hazırlanmalı’

06 Şubat 2021, Cumartesi 20:58
Milletvekili Fethi Gürer, iktidara çağrıda bulunarak, “Sokağa inip esnafın derdini dinleyin; mağduriyeti giderebilecek, doğru düzgün bir destek paketi hazırlayın” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin en işlek caddelerinde, tek tek işyerlerini gezerek esnafın nabzını tuttu. ‘Kiralık’ ve ‘satılık dükkân’ tabelâlarına sıkça rastlanan ve kapanan dükkânların artış gösterdiği caddelerde, esnafın sorunlarını dinleyen Gürer, bir dokundu bin ah işitti. 

Siftahsız kepenk kapatan, gelir kaybı ve kira desteğinden yararlanamayan, destek alsa bile ödenen miktarın yetersizliğinden yakınan esnafın çaresizliğine şahit olan Gürer, iktidara çağrıda bulunarak, “Koltukta oturup, ahkâm kesmekle bu işler olmuyor. Sokağa inip esnafın derdini dinleyin; mağduriyeti giderebilecek, doğru düzgün bir destek paketi hazırlayın” dedi. 

DESTEK YOK, AMA VERGİ ÖDEMEYE DEVAM…

Kira yardımı ve gelir kaybı desteği için başvuruda bulunduğunu ancak olumsuz CEVAP aldığını belirten esnaf, “Yardım ve destek kriterlerine uymuyormuşuz. Yardım alamadık. Ancak vergi, prim ve stopaj ödemeye pandemi sürecine rağmen devam ediyoruz. Bu zor şartlarda bana destek verilmiyor, ama ben vergi ödemeye devam ediyorum” diye konuştu. 

MEYDANDA KENDİMİ YAKMAYI DÜŞÜNDÜM

İşleri yürütebilmek adına bankadan yüzde 1.89 faiz oranıyla kredi çektiğini, bir takım borçlarını ödedikten sonra, birikmiş dükkân kirasına parasının kalmadığını söyleyen esnaf, “Psikolojimiz bozuldu. Şakayla karışık olarak eşime ‘bir bidon benzin alıp meydanda kendimi yakacağım’ dedim. Bu duruma geldik. Halimiz perişan” diye konuştu. 

DESTEK MİKTARI YETERSİZ

Çok sayıda esnafın siftah bile yapamadan kepenk kapattığını, gelir kaybına uğrayan esnafın mağduriyetinin arttığını söyleyen Gürer, “Kira yardımı ve gelir kaybı desteğinden yararlanan esnaf sayısı da oldukça az. Yararlananlara verilen miktar ise çok düşük” diye konuştu. 

Etiketler: destek paketi
Okunma Sayısı: 188
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Küresel ısınma Kovid-19'un çıkışında etkili olabilir

    ‘Doğru düzgün bir destek paketi hazırlanmalı’

    Moskova'daki cezaevlerinde yer kalmadı

    Türkiye'de 7 bin 897 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    Mutasyonun yoğun olduğu illerde kısıtlamalar yapılabilir

    Uygurların hak nöbeti sürüyor

    Başörtüsü yasağına bir red daha

    Çin, Sinovac aşısının yaygın kullanımına onay verdi

    Aşılamada 2. doz başlıyor

    Koronavirüse yakalananların sayısı 106 milyonu aştı

    Aşı olanların sayısı koronavirüse yakalananların sayısını geçti

    İran'da aşılama bu hafta başlıyor

    ABD Dışişleri Bakanı: Güvenliği tehdit eden adımlardan Çin sorumlu

    ABD, Husileri 'terör örgütü' listesinden çıkarmaya hazırlanıyor

    Filistin Başbakanı: UCM'nin kararı insanlık için bir zafer

    Şubat ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

    Myanmar'da darbe karşıtları sokaklara döküldü

    Bursluluk sınavı başvuruları başlıyor

    Boğaziçi Üniversitesi'ne iletişim ve hukuk fakültesi kurulacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İman hizmeti ve hürriyet-adalet mücadelesi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Oyalama taktiği
    Ali HAKKOYMAZ

    Ney der: Hu...
    Ahmet BATTAL

    Dini, siyasetin elinden kurtarmak
    Cevher İLHAN

    “Virüs iktidar partisi kongrelerinde bulaşmıyor!”
    Yasemin YAŞAR

    Boğaziçi protestoları aynasında hürriyet kavramı
    Genel

    Bursluluk sınavı başvuruları başlıyor
    Faruk ÇAKIR

    Hem yeni, hem anayasa!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.