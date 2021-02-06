‘Doğru düzgün bir destek paketi hazırlanmalı’

Milletvekili Fethi Gürer, iktidara çağrıda bulunarak, “Sokağa inip esnafın derdini dinleyin; mağduriyeti giderebilecek, doğru düzgün bir destek paketi hazırlayın” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin en işlek caddelerinde, tek tek işyerlerini gezerek esnafın nabzını tuttu. ‘Kiralık’ ve ‘satılık dükkân’ tabelâlarına sıkça rastlanan ve kapanan dükkânların artış gösterdiği caddelerde, esnafın sorunlarını dinleyen Gürer, bir dokundu bin ah işitti.

Siftahsız kepenk kapatan, gelir kaybı ve kira desteğinden yararlanamayan, destek alsa bile ödenen miktarın yetersizliğinden yakınan esnafın çaresizliğine şahit olan Gürer, iktidara çağrıda bulunarak, “Koltukta oturup, ahkâm kesmekle bu işler olmuyor. Sokağa inip esnafın derdini dinleyin; mağduriyeti giderebilecek, doğru düzgün bir destek paketi hazırlayın” dedi.

DESTEK YOK, AMA VERGİ ÖDEMEYE DEVAM…

Kira yardımı ve gelir kaybı desteği için başvuruda bulunduğunu ancak olumsuz CEVAP aldığını belirten esnaf, “Yardım ve destek kriterlerine uymuyormuşuz. Yardım alamadık. Ancak vergi, prim ve stopaj ödemeye pandemi sürecine rağmen devam ediyoruz. Bu zor şartlarda bana destek verilmiyor, ama ben vergi ödemeye devam ediyorum” diye konuştu.

MEYDANDA KENDİMİ YAKMAYI DÜŞÜNDÜM

İşleri yürütebilmek adına bankadan yüzde 1.89 faiz oranıyla kredi çektiğini, bir takım borçlarını ödedikten sonra, birikmiş dükkân kirasına parasının kalmadığını söyleyen esnaf, “Psikolojimiz bozuldu. Şakayla karışık olarak eşime ‘bir bidon benzin alıp meydanda kendimi yakacağım’ dedim. Bu duruma geldik. Halimiz perişan” diye konuştu.

DESTEK MİKTARI YETERSİZ

Çok sayıda esnafın siftah bile yapamadan kepenk kapattığını, gelir kaybına uğrayan esnafın mağduriyetinin arttığını söyleyen Gürer, “Kira yardımı ve gelir kaybı desteğinden yararlanan esnaf sayısı da oldukça az. Yararlananlara verilen miktar ise çok düşük” diye konuştu.