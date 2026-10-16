Ekonomi ve refah neden eksik?

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, Türkiye’de hukuk, demokrasi ve basın hürriyetindeki gerilemenin ekonomik sıkıntılarla doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek, “Demokrasi ve hukuk eksikse ekonomi ve refah da eksiktir” dedi.

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, Halk TV’ye kayyım atanmasını değerlendirdiği yazısında, Türkiye’de ifade hürriyeti, hukuk ve demokrasinin giderek zayıfladığına dikkat çekti. Ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve yatırım fonlarına ilişkin iddiaların gündemde olduğu bir dönemde basına yönelik müdahaleleri eleştiren Karaalioğlu, ülkede farklı kesimlerden yükselen itirazlara rağmen demokratik hakların daraltıldığını savundu.

Her gece biraz daha eksik demokrasi

Halk TV’ye yönelik müdahalenin, Ekrem İmamoğlu’nun mahkemede savunmasına başlayacağı güne denk gelmesine dikkat çeken Karaalioğlu, Türkiye’nin içinde bulunduğu tabloyu şu sözlerle değerlendirdi: “Türkiye’nin tek çıkışı hukuk, demokrasi, ifade hürriyeti, şeffaflık ve denetim dedikçe her sabah bu değerlerden bir parça daha koparılıyor. Her geceye öncekinden biraz daha eksik demokrasiyle giriyoruz.” Türkiye’nin 2026 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 180 ülke arasında 166’ncı sırada yer aldığını hatırlatan Karaalioğlu, basın hürriyetindeki gerilemenin sürdüğünü ifade etti.

Hukuk yoksa refah da yok

Türkiye’nin hukukun üstünlüğü ve şeffaflık alanlarında da gerilediğini savunan Karaalioğlu, demokratik sorunlarla ekonomik sıkıntıların birbirinden bağımsız değerlendirilemeyeceğini vurguladı. Yüksek enflasyon, işsizlik ve yabancı sermaye girişindeki sorunlara işaret eden Karaalioğlu, “Tıpkı, Hukukun Üstünlüğü yahut Şeffaflık listelerinde olduğu gibi burada da her sene biraz daha geriye gidip son sıralara demirliyoruz” ifadelerini kullandı. Karaalioğlu, ekonomik refahın hukuk ve demokrasiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek, “Çünkü, demokrasi ve hukuk eksikse ekonomi ve refah da eksiktir” dedi.

Haber Merkezi