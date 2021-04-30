Esnaf: Dayanacak gücümüz kalmadı

SOSYAL DESTEK PAKETSİZ SON KAPANMANIN İYİCE ZORA SOKTUĞU ESNAF İSYANDA: SÜRECİ YÖNETEMEYEN İKTİDAR YARDIMDA BİLE AYRIMCILIK YAPIYOR.

BU NASIL BİR İŞ?

Beykoz’da 35 yıldır esnaflık yapan Raif Öztürk’ün Cimer’e yazdığı mektup: “Son kapanma kararıyla esnaf tamamen feda edildi. Üstelik dükkânlar tamamen kapalı olduğu halde, bankalar maalesef açık! Bu nasıl bir iş Allah aşkına?”

NEDEN BU AYRIMCILIK?

33 yıllık turizmci İrfan Orcan: “9 aydır sosyal hizmetlere başvuruda bulundum, kuruş almadım. Herkes yandaşlarını tutuyor. Bugüne kadarki desteklerin hiçbiri bize ödenmedi. 4-5 kere alan var. Neden bu ayrımcılık?”

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Dayanacak gücümüz kalmadı



Beykoz’da 35 yıldır esnaflık yapan Raif Öztürk, Cimer’e yazmış olduğu şikayet mektubunu kamuoyu ile paylaştı. Pandemi döneminde istikrarlı bir çözüm teklifi üretilemediğinden yakınan Öztürk, esnafın tamamen feda edildiğini söyledi.

İstanbul Beykoz’da 35 yıldır esnaflık yapan Raif Öztürk, Cimer’e yazmış olduğu şikâyet mektubunu kamuoyu ile paylaştı.

“Esnaf feda mı edildi?” diye soran Öztürk’ün “dostbeykoz” internet sitesinde yer alan mektubunun bir bölümü şöyle: “Bakanlar Kurulunun dikkatine! Yüce dinimizin; “hakkın hatırı âlidir, hiçbir hatıra feda edilmez” prensibi gereği, maalesef bu acı gerçekleri haykırmak zorunda kaldık. Lütfen ciddiyetle kulak veriniz… Bir seneyi aşkın bir zamandan beri pandemi sebebiyle, devletimizin kısıtlamaları, sokağa çıkma yasakları, kısmî kapatmalar ve nihayet 26.04.2021 günü Bakanlar Kurulu kararıyla 17 günlük TAM KAPATMA ile maalesef ESNAF feda edilmiştir.

“Bir seneden beri halkın paniklemesi ve devletimizin “tedbir alma” adına uyguladığı kısıtlamaları, sokağa çıkma yasakları, kısmî kapatmalar nedeniyle, esnafın aylık ciroları yarıya düştüğü için, her ay borçlar alarak bir sonraki tarihlere yayılıyordu. ‘Yakın bir tarihte normale geçilir’ ümitleriyle, ötelediği borçlar öylesine yığıldı ki, bunları kara kara düşünürken, 26.04.2021 günkü Bakanlar Kurulu kararıyla ve 17 günlük TAM KAPATMA ile maalesef ESNAF tamamen şok olmuştur. Üstelik te bu 17 gün içinde esnafın dükkân veya mağazaları tamamen kapalı olduğu halde, bankalar maalesef açıktır! Bu nasıl bir iş Allah aşkına?

“Bu Bakanlar Kurulumuz hiç düşünmez mi ki; bu bir yıllık borç yığılmalarıyla borç batağına batmış olan esnaf, SIFIR GELİRLE hem sürüklenmiş borçlarını, hem de mu’tâd borçlarını her hafta nasıl ödeyecek? Bunlar niçin hesap edilmez? Bugün bankalarla bu konuları görüştüğümüzde, “eğer ödeme yapmazsanız, yaptırım uygulamaya mecburuz. Devlet tarafından bize bir öteleme talimatı gelmedi” deniliyor. Esnafın bu felâketi, acaba niçin hiç düşünülmez? Şâyet birkaç ay ötelense bile, bu borç yığılmalarının altından esnaf nasıl çıkacak? “ESNAF” denilince; acaba sayın bakanlarımız, her esnafı eşit veya birbirine yakın küçük ticaret birimleri mi zannediyorlar? Böyle zannedildiği, icraatınızdan ve pandemi başlangıcında “esnafa destek” adı altında yaptığınız kredilerden belli oluyor. Bu feryatları, borçlanmaları ve batmaları niçin duymuyor, görmüyor ve konuşmuyorsunuz?Marketlerdeki tıklım tıklım yığılmalarla bulaş olmuyor da, günde sadece 10-15 kişinin uğradığı tenha mağazalarda mı bulaş oluyor? Bu nasıl bir tezattır? Mağazaların, yani Türk esnafının günahı ne? Acaba onların danışmanları, şirin görünme adına, “her şey normal sn. bakanım” diyerek sayın bakanlarımızı yanıltıyorlar mı? Bu hatadan dönülmezse veya bu gerçekler görülüp telâfi edilmezse, hangi yüzle esnafı ziyaret edeceksiniz? Hiç düşündünüz mü?”

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Sultanahmet esanafı tepkili

Sultanahmet esnafı, restoranların paket servisine dönmesine tepki gösterdi. İktidarın süreci yönetemediğini belirten esnaf, devlet yardımları dağıtılırken de ayrımcılık yapıldığını söyledi.

‘Tam kapanma’ya ilişkin önlemler Sultanahmet’te turizm sektörünün temsilcilerinin tepkisini çekti. İrfan Orcan, 33 yıldır turizm sektöründe. Türkiye’nin korona virüsle mücadelede sınıfta kaldığını söylüyor. Sultanahmet’in, Ayasofya’nın cami oluşuyla birlikte büyük bir kayıp yaşadığını belirten Orcan şöyle konuşuyor: “Esnaf bitmiş durumda. Herkes son haddesini yaşıyor. İnsanlar mart ve nisana kadar kredi çektiler. Kredilerini bu aylara göre ayarladılar. Ama işler o kadar kötü ki insanlar bırakın dükkanların kiralarını ödemeyi, işçilerinin sigortasını dahi ödeyemeyecek duruma geldi. Bilinçsiz yapılan hareketler, büyüklerimizin tutarsız davranışları yüzünden, Almanya ile kötü, Rusya ile kötü, İspanya ile kötü; herkesle kötüyüz. Sultanahmet’i ayakta tutan tek Ruslar’dı. Bizi duman etti. Perişan etti.”