Esnafa destek devam etmeli

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken emekli işçi çalıştıran işverene sağlanan yüzde 5’lik sosyal güvelik destek priminin desteğinin sona ermesinin esnafı zor durumda bırakacağına değindi.

Palandöken “Sosyal güvenlik prim desteğinin kalkmasıyla birlikte işverenlerin emekli ustalarla yola devam etme cazibesi sona erecek. Oysa günümüzde usta bulmak çok zor. Zaten esnaf çırak bulmakta zorlanırken bir de sosyal güvenlik destek priminin kaldırılması ustasını kaybetmesi esnafı ve mesleklerin geleceğini daha da zorlar. Hem esnafın hem emeklinin yararına olan bu düzenleme devam etmeli” dedi. Ankara - Mehmet Kara

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