Euro Bölgesi'nde enflasyon zirveyi gördü

Euro Bölgesi enflasyonu yüzde 7,5 ile kayıtlardaki en üst seviyesine çıktı. Avrupa Birliği'nin en büyük iki ekonomisi Almanya ve Fransa son 40 yılın en yüksek enflasyonunu gördü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin nisan ayına ilişkin yıllık enflasyon öncü verilerini yayımladı. Buna göre, martta yüzde 7,4 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 7,5'e yükseldi. Euro Bölgesi'nde nisan ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 38 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 6,4 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 3,8 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 3,3 ile hizmetler izledi. Enflasyon, nisan ayında Almanya'da yüzde 7,8, Fransa'da yüzde 5,4, İspanya'da yüzde 8,3, İtalya'da yüzde 6,6, Belçika'da yüzde 9,3, Yunanistan'da yüzde 9,4, Slovakya'da yüzde 10,9, Hollanda'da yüzde 11,2, Letonya'da yüzde 13,2, Litvanya'da yüzde 16,6 ve Estonya'da yüzde 19 seviyesinde ölçüldü. Böylece Euro Bölgesi'nde nisan ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye çıktı. Geçen aylarda da zirve yapan enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin çok üzerinde seyrediyor. Euronews Türkçe

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