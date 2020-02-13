Fatura nasıl ikiye katlanır?

Elektrikte santralden çıkış fiyatları kilovat başına 35-40 kuruş seviyesinde seyrederken, dağıtım bedeli, vergi ve katkılar eklendikten sonra tüketiciye yaklaşık 70 kuruşa ulaşıyor.

Türkiye’de elektrikte birim maliyet 35-40 kuruş arasındayken, faturaya 70 kuruş olarak yansıyor. Dağıtım maliyetlerinin dalgalı ve şeffaf olmayan yapısı da elektrik faturalarına ilişkin en temel şikâyet konusu. DW Türkçe’nin haberine göre, Türkiye’de son iki yılda elektriğe art arda yapılan zamlar ve faturaya yansıyan ek bedeller sık sık tartışmaya yol açıyor. Özellikle de 2019 yılındaki yerel seçimler ve tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri sonrası birbirini izleyen zamlarla pahalılanan elektriğin santral maliyeti, faturaya yansıyandan çok daha düşük. Elektrikte santralden çıkış fiyatları kilovat başına 35-40 kuruş seviyesinde seyrederken, dağıtım bedeli, vergi ve katkılar eklendikten sonra tüketiciye yaklaşık 70 kuruşa ulaşıyor. Başka bir ifade ile santralden tüketiciye ulaşana kadar elektrik fiyatları ikiye katlanıyor.

ŞİRKETLER KOLLANIYOR

Elektrik piyasasını takip eden uzmanların değerlendirmelerine göre elektrik şirketlerinin özelleştirilmesinden sonra maliyetlerin tüketiciye yansıtıldığı görülüyor. Enerji Ticaret Derneği Başkanı Burak Kuyan, özelleştirme sonrası elektrik şirketlerinin önemli yatırımlar yaptığını, bu yatırımların çıkması için de paraya ihtiyaç duyduklarını belirtiyor. Kuyan, dolayısıyla maliyetlerin tüketicilere de yansıtıldığına dikkat çekiyor. Olgun Sakarya da son dönemde tüketicilere maliyetlerin yansıması konusunda elektrik şirketlerinin devlet tarafından kollanmasının etkisi olduğunu vurguluyor.

100 LİRAYDI 132 LİRA OLDU

Elektrikte özellikle 2019 seçimleri sonrasında zamlar birbirini takip etmişti. 2019 Haziran’daki İstanbul seçimlerinin ardından Temmuz’da ve Ekim’de elektrik fiyatlarına yüzde 15’er zam yapılmıştı. 2018 yılının Ağustos ayından bu yana ise elektrikte 5 kez zam haberi geldi. 2018’in Ağustos ayından bu yana elektrik fiyatlarındaki yıllık artış oranı tüketici fiyatlarındaki artış oranını geride bıraktı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2019’un Ocak ayında tüketicilerin 100 liralık elektrik faturası 2020 yılının Ocak ayında 132 liraya yükseldi.