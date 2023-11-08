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9 KASIM 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Hazine % 42 faizle borçlandı

08 Kasım 2023, Çarşamba 18:00
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ihalede, toplam 21 milyar 90,9 milyon lira borçlanmaya gitti.

İlk ihalede 2 yıl (693 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,3 kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz 38,48, bileşik faiz 42,18 oldu. Nominal teklifin 23 milyar 561 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 5 milyar 838 milyon lira, net satış 3 milyar 986,6 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamudan gelen 3 milyarlık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 7 milyar 413 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 4 milyar liralık satış yapıldı. İkinci ihalede, 10 yıl (3619 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 13,1 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede basit faiz 29,77, bileşik faiz 31,98 oldu.

AA

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