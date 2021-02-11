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12 ŞUBAT 2021 CUMA - YIL: 51

İşsizlik oranı ILO’ya göre % 28.8

11 Şubat 2021, Perşembe 20:00
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020’nin Kasım ayında ülkedeki işsizlik oranının yüzde 12,9, genç nüfusta işsizlik oranının da yüzde 25,4 olduğunu açıkladı.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre hesap yapan DİSK-AR ise ‘Türkiye’deki gerçek işsizlik oranının 28.8’a çıktığını’ duyurdu. TÜİK, Türkiye’deki istihdam oranı ve işsizlikle alakalı bilgilerini paylaştığı “İş gücü İstatistikleri, Kasım 2020” raporunu açıkladı. Ancak bu rapor, ILO’nun verileriyle büyük oranda farklılık gösterdi. TÜİK’e göre Kasım ayında ülkedeki işsizlik oranını yüzde 12,9, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranını da bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,9 puanlık artışla yüzde 25,4 olarak gerçekleşti.

 

Gençler arası işsizlik 29.6

Bu oran kadınlarda yüzde 30.6, erkeklerde yüzde 22.7 oldu. Gençlerde istihdam oranı 3 puan azalarak yüzde 29.6, işgücüne katılma oranı 3.6 puan azalarak yüzde 39.6 oldu. Bunun yanında hem eğitimde hem de istihdamda olmayan gençlerin oranı 1.9 puanlık artışla yüzde 27.1’e yükseldi. ILO’ya göre hesaplama yapan ve Covid-19 salgının etkilerine dikkat çeken DİSK-AR ise TÜİK’in dar tanımlı işsizlik verisinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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