İşsizlik sebebiyle sosyal yardım ihtiyacı arttı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, 2024-2028 dönemini kapsayan beş yıllık yol haritasını içeren Stratejik Planı hazırlandı. Stratejik Plan’da, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin ağır sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açtığı belirtildi.

Öte yandan planda, ekonomik ve sosyokültürel alanlarındaki mevcut duruma yönelik değerlendirmeler de yer aldı. BirGün’ün haberine göre bakanlık, AKP’nin ekonomi politikası nedeniyle enflasyondaki çarpıcı artışı da “Tespitler” arasında sıraladı. Enflasyon nedeniyle sosyal yardımların etkinliğinin azaldığını belirten bakanlık, Türkiye’de işsiz sayısındaki artışın sosyal yardım gereksinimini de artırdığını kaydetti. Öte yandan planda “Kadına karşı şiddeti önlemede cezaların yetersiz olması. Kadına yönelik şiddet ve çocuk ihmal ve istismarına karşı duyarlılığın yetersiz kalması” tespitlerine de yer verildi. Haber Merkezi

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