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9 MAYIS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

İşsizlikte tsunami etkisi olabilir

09 Mayıs 2020, Cumartesi 19:43
BETAM Direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, “İşsizlik tsunami boyutlarında. İşsizlik oranı büyük olasılıkla yüzde 24-25’i bulacak” dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (Betam), koronavirüs salgınının iş gücü piyasasına etkisinde öncü göstergeleri analiz eden araştırma raporunu Cuma günü yayımladı. “Korona Salgınının İşgücü Piyasasına Etkisi: Öncü Göstergeler Ne Söylüyor” başlıklı çalışmaya göre Kariyer.net’e iş başvurusu yapanların sayısı Şubat 2020’de 10 milyon 756 bin 130’ken, Nisan 2020’de 4 milyon 400 bin 62’ye geriledi. Benzeri bir gerileme, İŞKUR’un verilerinde de teyit ediliyor. Buna göre, Nisan 2019’da 122 bin işsiz işe yerleştirilirken Nisan 2020’de bu rakam 30 bine geriledi. Bu durum ise, “Mevcut şartlarda iş bulma ümidi o kadar azalmıştır ki büyük bir kitle iş arama zahmetine değmeyeceğini düşünmektedir” diye yorumlanıyor.

İŞ BULAMAYIZ DEYİP ARAMIYORLAR BİLE

Raporda, işini kaybedip iş aramayanların bir bölümü, iş bulamayacağını düşündüğü için “ümidi kırıklar” grubuna dahil ediliyor ve koronavirüs salgınının meydana getirdiği şokla birlikte bu grup üzerinde daha şiddetli bir etki doğabileceği öngörülüyor. Raporda kullanılan “öncü göstergeler”; İŞKUR ve Kariyer.net’in işletmelerin açık iş, işe yerleştirme, aranan eleman gibi verileri olup, tüm bu öncü göstergelerde büyük bir çöküş yaşandığına dikkat çekiliyor ve salgının kontrol altına alınmasının ardından işsizlikte bir “tsunami” etkisi beklendiği belirtiliyor. Öte yandan, İŞKUR’un verilerine göre Nisan 2019’da 200 bin olan açık iş sayısı Nisan 2020’de 52 bine gerileyerek 148 bin azalırken, hizmetler sektöründe açık iş sayısı yıl bazında 84 binlik bir gerileme kaydederken, sanayi sektöründe 50 bin, inşaat sektöründe ise 12 bin düzeyinde azalmış, düşüş üç sektörde de yüzde 70 - 80 seviyesine ulaşmış.

İŞSİZLİK TSUNAMİSİ

BETAM Direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Gazetesi’ne verdiği bir röportajda, “İşsizlik tsunami boyutlarında. En az 3 milyon çalışan daha işini kaybedecek. İşsizlik oranı büyük olasılıkla yüzde 24-25’i bulacak. Genç işsizlik oranı yüzde 40’a ulaşabilir” demişti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı işsizlik rakamlarını 11 Mayıs Pazartesi günü açıklayacak. Ocak ayı verilerine göre ise, işsizlik oranı 0,9 puanlık azalış göstererek yüzde 13,8 seviyesinde gerçekleşmişti. Söz konusu rakamlara göre, ülke çapında 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Ocak döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi olmuştu.

İş ilanları % 75 azaldı

Nisan ayında İŞKUR aracılığıyla aranan işçi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 75’e yakın azaldı. İŞKUR, Nisan ayına ilişkin verileri internet sitesinde önceki gün yayınlandı. Buna göre, nisan ayında İŞKUR’daki açık iş sayısı 54 bin 418 olarak kayda geçti. Ocak-Nisan 2020 döneminde ise açık iş sayısı 556 bin 238 oldu. Nisan ayında 30 bin 556 kişi kurum aracılığıyla işe yerleştirildi. Yılın ilk dört ayında ise 275 bin 967 kişi İŞKUR aracılığıyla iş sahibi oldu.

Aydan aya düşüş

İŞKUR’da bu yılın Ocak ayında 173 bin 473, Şubatta 160 bin 19, Mart ayında ise 167 bin 306 aktif iş ilânı bulunuyordu. İlk kez 11 Mart’ta koronavirüsü vak’ası açıklandı. Sonrasında salgının etkisi, Nisan ayında iş ilânlarının 54 bin dolaylarına kadar gerilemesine yol açtı. Verilere göre Nisan 2019’da 200 bin 468 aktif iş ilânı vardı. Yine aynı ay, 122 bin 913 kişi işe yerleştirildi. Ancak bu sene Nisan ayında iş bulanların sayısı 30 bin 556 olarak kayda geçti.

Etiketler: işsizlik, tsunami, etki
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