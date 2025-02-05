İstanbul’da yaşama maliyeti 82 bin lirayı aştı

İstanbul Planlama Ajansı aylık bazda sürdürdüğü Yaşam Maliyeti başlıklı araştırmanın Ocak ayı sonuçlarını açıkladı.

İPA Yaşam Maliyeti sonuçlarını sosyal medya hesabı X’den duyurdu. Yapılan araştırmaya göre, 2024 yılı Ocak ayına göre yaşam maliyeti 56,21 oranında arttı. Buna göre, 4 kişilik bir ailenin yılın ilk ayındaki yaşam maliyeti 82 bin 880 lira olarak hesaplandı. Temel tüketim maddelerinde önemli fiyat artışlarının saptandığı belirtildi. En çarpıcı artış oran yüzde 67,43 oranında bebek mamasında olurken, yüzde 55,10 oranında ise et-kıymada oldu. Ayçiçek yağındaki artış yüzde 62,28, sütteki artış ise yüzde 42,54 oldu. Yıllık bazda dikkat çekici artışlardan biri de yüzde 92,48 oranında tıraş malzemelerinde yaşandı. İstanbul - Anka

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