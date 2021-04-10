'Kamuda esnek ve dönüşümlü çalışmaya geçilmeli'

Büro Memur-Sen, Cumhurbaşkanlığı’na resmi yazı göndererek kamuda esnek ve dönüşümlü çalışma modeline geçilmesini talep etti.

Ülke genelinde artış gösteren Kovid-19’a dikkat çeken Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan “Artan vak’a sayıları ve yoğun iş temposu sebebiyle kamu görevlilerimiz yüksek risk altındadır. Bunun için kamuda esnek çalışmaya yeniden dönülmelidir” dedi. Gönderilen resmi yazıyla ilgili açıklamalarda bulunan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, ülke genelinde vak’a ve ölüm sayılarında büyük artış yaşandığına dikkat çekti. Genel Başkanı Yusuf Yazgan “Vak’a Sayılarında her geçen gün büyük bir artış yaşanmakta. Kamu görevlilerimiz büyük bir sağlık riskiyle karşı karşıya. Birçok kurumda kamu görevlilerimiz hastalıkla mücadele ediyor. Tüm bu risklere karşı kamu görevlilerimiz büyük bir özveriyle işlerini yapmakta, milletimize hizmet etmektedir. Kamu görevlilerinin hayati riskleri nedeniyle en kısa sürede gerekli önlemler alınmalı ve kamuda dönüşümlü çalışmaya geçilmelidir” şeklinde konuştu.

Okunma Sayısı: 118

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.