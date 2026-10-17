Konut satışları Eylül’de azaldı

TÜİK, Eylül ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini yayımladı. Türkiye genelinde konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 azalarak 142 bin 390’a geriledi.

İlk el ve ipotekli konut satışlarında artış yaşanırken ikinci el konut satışları yüzde 15,3 düştü. Yabancılara yapılan konut satışları ise yüzde 9,9 arttı. Eylül’de ilk el konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 artarak 51 bin 519’a ulaştı. İkinci el konut satışları ise yüzde 15,3 düşüşle 90 bin 871 olarak kaydedildi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış aylık verilere göre ilk el iş yeri satışları yüzde 3,3 artış gösterdi. İkinci el iş yeri satışları ise bir önceki aya göre yüzde 1 azaldı. Haber Merkezi

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