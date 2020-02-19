Konutta geri dönüş 17 yıla düştü

Türkiye genelinde kira endeksi 2019 yılı 4. çeyreğinde 0,64 puan, 2019 yılının tamamında ise 8,86 puan düşüş gösterdi.

Ortalama kira 1.286 TL’ye düşerken, bir önceki çeyrekte 18 yıl olan amortisman süresi ise 17 yıla geriledi. Hürriyet Emlak’ın, teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com iş birliğiyle hazırladığı 2019 yılı 4. Çeyrek Kira Endeksi’ne göre önümüzdeki 6 ayda ekonomideki canlanmaya paralel olarak Türkiye genelinde 0,9 puan artış bekleniyor. Yılın son çeyreğinde kira endeksi İstanbul’da da düşüşünü sürdürürken, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’da artış gösterdi. 5 büyük il içerisinde kira endeksi en fazla artan il Antalya oldu. Bu arada, İstanbul’da metrekare başına ortalama birim kira 15 TL, ortalama kira 1.503 TL ve yatırımın geri dönüş süresi ortalaması ise 22 yıl civarında seyretti. Türkiye genelinde konut tipine göre kiralar incelendiğinde ise birim kira fiyatının en yüksek ve geri dönüş süresinin en kısa olduğu konut tipinin 1+1’ler olduğu görüldü. 2019 yılı 4. Çeyrek sonu itibarı ile 1+1 konutların ortalama geri dönüş süresi 16 yıl, 2+1 konutlarda 18 yıl, 3+1 ve 4+1 konutlarda ise 20 yıl olarak gerçekleşti.

İstanbul - Muhammed Okur