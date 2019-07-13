'Kuraklık döneminde buğday üretimi yüzde 20 azalabilir'

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, "Türkiye'de yıllık ortalama 19-20 milyon ton civarı buğday üretimi yapılıyor. Kurak bir senede bu rakam yüzde 20 azalabilir" dedi.

Türkiye'de yıllık ortalama 19-20 milyon ton civarı buğday üretimi yapıldığını söyleyen Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Eren Günhan Ulusoy, "Türkiye buğdayda kurak seneler için hazırlık yapmalı. Kurak bir senede bu rakam yüzde 20 azalabilir. Üretimimizi 21 milyona çıkarmamız ve 5 milyon tonluk emniyet stoku oluşturmamız gerekiyor." dedi.

Ulusoy, buğday üretim alanlarının daralırken verimin artması ile buğday üretiminin aynı kaldığını fakat mevcut duruma göre yeni politikalar belirlenmesi gerektiğini söyledi.

2001 yılında 9,3 milyon hektar buğday ekim alanı olduğunu belirten Ulusoy, 2019'da bu alanın 7 milyon hektarın altına düştüğünü ifade ederken, "Tarımsal alanın tarım dışına çıkması ve çiftçinin alternatif ürünlere kayması en önemli etkenler. Yol geçen yer tarımdan kopuyor. Bu rakam artık kırılma noktası, daha aşağı düşmemeli." ifadelerini kullandı.

Ulusoy, 1 dekardaki buğday veriminin son 15 yılda 200 kilogramdan 270 kilograma kadar yükseldiğini fakat kuraklık durumunda bu verimin azalarak Türkiye için bir risk oluşturacağını belirtti.

Ulusoy, "Türkiye buğdayda kurak seneler için hazırlık yapmalı. Buna göre politika geliştirmeli. Türkiye'de yıllık ortalama 19-20 milyon ton civarı buğday üretimi yapılıyor. Kurak bir senede bu rakam yüzde 20 azalabilir. Üretimimizi 21 milyona çıkarmamız ve 5 milyon tonluk emniyet stoku oluşturmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tahılda 12 milyon tonluk lisanslı depo ihtiyacı var

Türkiye'de gençlerin tarımda yer almadığının altını çizen Ulusoy, "Tarımla uğraşan vatandaşların yaş ortalaması 50, Türkiye ortalamasının 20 yaş üstünde. Yani bilgiye ulaşımları sınırlı ve yeniliklere açık değiller." şeklinde konuştu.

Ulusoy, mirasla bölünen toprakların da verimi düşürdüğünü ve gelirin azalması ile insanların teknoloji yatırımı yapmadığını belirterek, çiftçinin bu durumda geleneksel yöntemlere yöneldiğini ifade etti.

Çiftçinin ürün, depo ve finansman sıkıntıları sebebiyle sanayi ve tüccar karşısında güçsüz olduğunu aktaran Ulusoy, "Tahıl piyasasında bunun için lisanslı depoculuk isimli basit bir model var. Çiftçi malını depoya koyuyor, aldığı elektronik ürün senedi ile bankadan krediye başvurabiliyor, vadeli satış gücü kazanıyor. Harmanda satış yapmak zorunda kalmadığı için piyasa derinliği ve vadeli işlem piyasası oluşuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ulusoy, yıllık 20 milyon ton buğday, 7-8 milyon ton arpa, 5-6 milyon mısırdan oluşan 33 milyon tonluk tahıl üretimi için yaklaşık 10-12 milyon tonluk lisanslı depoculuğa ihtiyaç olduğunu söyleyerek, "Devlet, lisanlı depoculukta rolünü fevkalade oynadı, kanun 2006'da çıktı. 2014'e kadar 3 tane lisanlı depo kuruldu. 2014'de teşvik verilmeye başlandı ve şu anda kurulu kapasite 3,5 milyon tona ulaştı. 94 tane lisanslı depo var." ifadelerini kullandı.