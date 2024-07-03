Maaş zamları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon verileri açıklandı.

Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16, nisan ayı için 3,18 ve mayıs ayı için 3,37, haziran ayı için yüzde 1,64 enflasyon farkını hak etmiş oldu. Böylece, 6 aylık enflasyon farkı yüzde 24,73 olarak işçi emeklilerine zam olarak yansıyacak. Memur maaşları ve memur emeklisi aylıkları ise toplu sözleşme ve enflasyon farkına göre hesaplanıyor. Memur maaşlarına ve memur emeklisi aylıklarına ise yılın ikinci ayı için yüzde 19,31 zam yapılacak. Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekiyor. Bu nedenle altı aylık enflasyonun yüzde 15’i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak.

Ankara - Anka