Maliye Bakanından 'enflasyon' açıklaması

Kasım ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

TÜİK verilerine göre enflasyon kasımda yüzde 2.3 oranında artarken, yıllık bazda yüzde 14.03'e yükseldi. Enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Kasım enflasyonu gıda, petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki etkilerin yansımasıyla yıllık yüzde 14.03 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz." ​Bakan Elvan, "Enflasyonist beklentilerin iyi yönetilmesi, fiyat istikrarının tesisi için para ve maliye politikası araçlarımızı eş güdüm içinde kullanacağız" ifadelerini kullandı.

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