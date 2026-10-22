Merkez Bankası faizi düşürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 1 puan düşürerek yüzde 36 seviyesine çekti.

AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Merkez Bankası’nın bu ay (MB) politika faizini 100 baz puan indireceğini öngörmüştü. Haber Merkezi

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