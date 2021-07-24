Mutfakta zam tsunamisi var

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonun araştırmasına göre temel gıda fiyatlarında son bir yıllık dönemde yüzde 35,7 oranında artış oldu.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, kamu çalışanlarının maaşı ve emeklilerin aylıklarına yılın ikinci yarısı için yapılan yüzde 8,45 oranındaki zammın yarısı Temmuz ayında gıda fiyatlarında yaşanan artışla eridiğini belirterek, gıda fiyatlarında geçen yılın son aylarında başlayan artış trendinin yaz ayı olmasına rağmen Temmuz ayında da devam ettiğini belirtti. Balık, “Temmuzda gıda fiyatlarında adeta bir zam tsunamisi yaşandı ve bir önceki aya göre yüzde 4,2 oranında arttı” dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonun Ar-Ge birimi KAMUAR’ın, fiyatlarını Ankara’daki pazar ve marketlerden her ay düzenli olarak derlediği ve halkın en fazla tükettiği 76 gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak yaptığı “halkın enflasyonu” araştırmasının Temmuz 2021 ayı sonuçları açıklandı. Araştırmayla, gelirinin büyük bölümünü gıdaya ayırmak zorunda olan ve enflasyona karşı herhangi bir koruması bulunmayan, sabit gelirlilerin, ücretlilerin ve yoksulların yaşadığı gerçek enflasyonun boyutunun ortaya konulması amaçlanıyor.