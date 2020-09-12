Online alış verişçi olduk

Pandemi döneminde sosyal mesafe çağrılarına uyan milyonlarca İnsanın tercihi online alış veriş oldu. 6 aylık dönemde en çok kullanılan ödeme yöntemi kredi kartı oldu. Alış verişlerin % 62’si kredi kartı İle yapılırken, % 38’İ banka kartı İle gerçekleştirildi.

COVID-19’la mücadele döneminde sosyal mesafe çağrılarına uyan milyonlarca insanın tercihi online alışveriş oldu. On binlerce e-ticaret sitesinin ödeme altyapı sağlayıcısı olan iyzico’nun yaptığı araştırma, pandemi sürecinde tüketicinin e-ticaret algısında değişimler olduğunu ortaya koyuyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi sınıfında tanımladığı koronavirüsten korunmak için alınan önlemler kapsamında çok sayıda vatandaş temassız alış veriş yapmaya imkan tanıyan e-ticaret sitelerine yöneldi. Veriler pandemi döneminde mobil alış verişteki artışla birlikte bazı ürünlere olan eğilimin farklılık gösterdiğine işaret ediyor. Türkiye’nin fintek lideri iyzico’nun istatistikleri 6 aylık pandemi sürecinde online alış verişe bakış açısındaki değişimleri yansıtıyor.

Kredi kartı kullanımı zirvede

Pandemi döneminde en çok kullanılan ödeme yöntemi kredi kartı oldu. Alış verişlerin % 62’si kredi kartı ile yapılırken % 38’i banka kartı ile yapıldı. Özellikle yüksek tutarlı alış verişlerde kredi kartı tercih edildi. Ortalama sepet tutarı, kredi kartında 208 TL iken banka kartlarında 93 TL oldu.

Tek çekim tercih edildi

Altı aylık pandemi sürecinde pek çok değişim yaşansa da taksit alışkanlıkları değişmedi. Kredi kartı ile yapılan alış verişlerin % 84’ü taksitsiz gerçekleştirildi. Alış verişlerin % 10’unda 3 taksite, % 3’ünde 2 taksite böldürmek tercih edildi. Online mağazaların peşin alış verişler için sunduğu ekstra indirimlerin bu istatistikte etkisi olduğu düşünülüyor.

İç Anadolu sepetleri doldurdu

Pandemi sürecinde Türkiye’de en çok alış veriş yapılan bölge Marmara oldu. Marmara’yı İç Anadolu ve Ege takip etti. Sepetini en çok dolduran İç Anadolulular olurken, Ankaralılar 208 TL sepet tutarıyla online alış verişte öne çıktı. Sepetini en çok dolduran ikinci şehir 206 TL ile Muğla oldu. 201 TL sepet tutarı ile Artvin, Karadeniz’i de listeye ekledi.

Tüketicinin tercihi mobil alış veriş oldu

Pandemi sürecinde tüketiciler, ürün araştırması yapmadaki kolaylık ve kampanya fırsatları gibi avantajları bulunan mobil alış veriş yöntemine yöneldi. Yapılan alış verişlerin % 45’inde bilgisayar kullanılırken, % 55’inde kullanıcılar mobil alış veriş deneyimini tercih etti. Özellikle düşük tutarlı alış verişlerde mobil alışveriş öne çıktı. Bilgisayardan yapılan alış verişlerde ortalama sepet tutarı 280 TL iken, mobilden yapılan alış verişlerde ortalama sepet tutarı ise 97 TL oldu.

Farklı sektörlere eğilim

Pandemi sürecinde kitap ve eğitim sektöründeki satışlarda patlama yaşandı. Gıda ve giyim-aksesuar sektörleri de büyük ilgi gördü. Normalleşme sürecinin başladığı yaz aylarıyla birlikte araç kiralama, spor giyim mağazaları ve seyahat acentelerindeki alış verişlerde artış oldu.

Kadınlar online alış verişte fark attı

Pandemi ile mücadele döneminde online alış verişin % 33’ü erkekler, % 67’si ise kadınlar tarafından yapıldı. Kadınların online alış verişte tercihi mobil alış veriş oldu. Erkeklerin % 29’u mobilden, % 71’i web üzerinden alış veriş yaparken; kadınların % 55’i mobilden % 45’i ise web üzerinden alış verişlerini gerçekleştirdi.

HABER: RECEP BOZDAĞ