"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 TEMMUZ 2019 CUMA - YIL: 50

Rusya ile Türkiye arasında demir yolu ile ticaret dönemi başlıyor

12 Temmuz 2019, Cuma 14:42
Rusya Demir Yolları Lojistik şirketiyle anlaşma yapan Türk firması Pasifik Eurasia Lojistik, eylülde Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattında ilk deneme taşımalarını gerçekleştirmeyi planlıyor.

Türkiye ile Rusya arasındaki demir yolu taşımacılığını geliştirmek için geçtiğimiz aylarda Rusya Demir Yolları Lojistik şirketiyle anlaşma yapan Türk firması Pasifik Eurasia Lojistik, eylülde Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattında ilk deneme taşımalarını gerçekleştirmeyi planlıyor.

Pasifik Avrasya Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi İslam Shakhbandarov, Türkiye, Rusya ve Azerbaycan demir yolu kuruluşları arasında Bakü-Tiflis-Kars demir yolu güzergahında iş birliği yapılmasına ilişkin 6 Mayıs'ta mutabakat zaptı imzalandığını söyledi.

Söz konusu iş birliğiyle Rusya menşeli yüklerin taşımasının Bakü-Tiflis-Kars hattına dahil edilmesinin amaçlandığını belirten Shakhbandarov, bu kapsamda şirketlerinin de Rusya Demir Yolu Lojistik şirketiyle ortak bir lojistik firması kurmak için anlaşma yaptığını bildirdi.

Shakhbandarov, yapılan anlaşmaların Türkiye ve Rusya arasındaki ticarete katkı sunacağını vurgulayarak, "Türkiye ve Rusya arasında 40 milyon tonun üzerinde bir taşımacılık mevcut. Bunun yüzde 80'i deniz yoluyla, yüzde 20'si de kara yoluyla yapılıyor. İki ülke arasındaki taşımacılıkta demir yolu kullanılmıyor. Rusya Demir Yolları Lojistik şirketiyle yapacağımız iş birliği hem bölge ülkelerinde hem de Türkiye'de özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin yapacağı ticarete katkı sağlayacak." dedi.

Demir yolu taşımacılığında 5 milyon ton hedefi

Demir yolu taşımacılığının gelişmesinin Orta Asya ülkeleriyle ticarete olumlu yansıyacağına işaret eden Shakhbandarov, Rusya'nın yanı sıra Türkiye'nin Gürcistan ile arasındaki demir yolu taşımacılığının da 2 sene içinde 500 bin tona çıkmasının öngörüldüğünü dile getirdi.

Shakhbandarov, şöyle konuştu:

"Şu an Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattında taşımacılığın yükü çok az. 1,5 senede 140 bin ton taşınmış. Hedefimiz bunu bir senede 1 milyon tona, orta vadede de 5 milyon tona çıkarmak. Türkiye ve Rusya'nın ticarette koyduğu hedeflere ulaşmanın en hızlı yollarından biri lojistik alternatif ve zincirlerini geliştirmek. Küçük, orta ve büyük işletmelere lojistik konusunda bir seçenek sunmak, o bölgelerdeki istihdama ve ülkemizin ihracatına ciddi katkılar sağlar."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının himayesinde Kars'ta terminal ve lojistik merkezi inşaatının da devam ettiğini anımsatan Shakhbandarov, "Hedefimiz Rusya'dan gelen demir yolu yüklerinin hiçbir kesinti olmadan Mersin'e kadar varması. Aynı şekilde ters istikamette de Türkiye'de üretilen özellikle makine sanayisi ürünleri Rusya'nın kuzeyine kadar rahat bir şekilde ulaşacak. Eylül ayında ilk deneme taşımasını yapmayı hedefliyoruz." dedi.

"Türkiye-Rusya ticaretini artıracağını düşünüyorum"

Rusya Demir Yolları Lojistik Şirketi Üst Yönetici Yardımcısı Eduard Alyrzaev de yaptıkları anlaşma kapsamında Pasifik Avrasya Lojistik şirketiyle ortak şirket kuracaklarını söyledi.

Türkiye ve Rusya arasında demir yolu bağlantısını sağlamayı amaçladıklarını belirten Alyrzaev, "Bu iş birliğinin yeni olanaklar sağlayacağını ve iki ülke arasındaki ticaret hacmini artıracağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Alyrzaev, bölgede demir yolu taşımacılığının canlanmasının önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki ticaret her geçen yıl artıyor. Yeni yollar bulmamız bulmamız gerek. Rusya ve Türkiye arasındaki demir yolu taşıma teknolojilerini geliştirmek ve ülkeler arası ticaret hacmini artırmak için yeni olanaklar sağlamak istiyoruz. Ortak çalışmamız ortak başarıyı da beraberinde getirecektir."

AA

Etiketler: Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Rusya, demir yolu, ticaret
Okunma Sayısı: 173
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İngiltere'den Hürmüz Boğazı'nda gerilimi artıracak adım

    Kapatılan Turgut Özal Üniversitesinin Genel Sekreteri hakkında tutuklama kararı

    'Müslümanların sayısının artması Almanya'yı değiştirmeye devam edecektir'

    Mikro RNA yöntemiyle kişilerin kansere yakalanma riski belirlenebilecek

    Libya, Trablus'ta bulunan Fransız füzelerine ilişkin açıklama bekliyor

    Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi

    Esad ve Rusya İdlib'de üç ayda 606 sivili katletti

    S-400 teslimatı üç aşamada yapılacak

    HSK 9 hakim ve savcıyı görevden uzaklaştırdı

    Çavuşoğlu: AB yaptırım uygularsa Doğu Akdeniz'de ilave adımlar atarız

    Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 1.3 düştü

    Myanmar hükümetinden Arakanlılara 'kimlik kartı' engeli

    Pendik'teki araca saldırı olayında iddianame kabul edildi

    Kaslowski: Cari açığın azalma nedeni iç talebin aşırı daralması

    S-400'lerin Türkiye'ye teslimatı başladı

    Esad rejimi İdlib'de yerleşim yerlerini vurdu: 8 ölü, 35 yaralı

    Dışişleri Bakanlığı'ndan 'adaların egemenliği kaybedildi' iddialarına cevap

    BM Genel Sekreteri Guterres'ten İdlib mutabakatının uygulanması çağrısı

    Resmi Gazete'nin mobil uygulaması kullanıma açıldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Saray KHK’larını Meclis incelesin
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ümmet partiye sığar mı?
    Genel

    Kalp krizi geliyorum diyor
    Genel

    Hukuksuzluktan öte kanunsuzluk hâkim
    Şemseddin ÇAKIR

    Bediüzzaman farkı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Yargı Reformu’nu Çakıcı’nın durumu mu erteletti?
    Süleyman KÖSMENE

    Savad-ı Azamın sınırı ve ölçüsü yok mudur?
    Risale-i Nur'dan

    İnsanın arzu ve istidatları ahirete delildir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.