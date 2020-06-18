Rüzgar enerjisi sektörü büyümeye devam ediyor

Genba Grup Genel Müdürü Cengiz Oğuzer, "2019 sonu itibarıyla 621 gigavat toplam güce sahip olan karasal rüzgar türbini pazarının, salgın dönemine rağmen 2020 yılı sonunda 670 gigavat seviyesine ulaşması bekleniyor." dedi.

Rüzgar enerjisi sektörünün son yıllardaki gelişimine ilişkin soruları yanıtlayan Oğuzer, sektörün 1995-2020 yıllarını kapsayan son 25 yılında neredeyse sıfırdan başlayarak çok ciddi bir şekilde büyüdüğünü söyledi.

Oğuzer, 2015'in dünyada 60,4 gigavat karasal türbin montajıyla rekor yılı olduğuna işaret ederek, "Son 6 yılda yıllık 45 gigavatlık bir pazar oluştu. 2019 sonu itibarıyla 621 gigavat toplam güce sahip olan karasal rüzgar türbini pazarının, salgın dönemine rağmen 2020 yılı sonunda 670 gigavat seviyesine ulaşması bekleniyor. Yani son 25 yılda, 4,8 gigavattan 670 gigavat değerine ulaşılmış olacak." dedi.

Bu büyümede özellikle son yıllardaki teknoloji gelişiminin önemli olduğunu vurgulayan Oğuzer, şöyle devam etti:

"Sektörde son 25 yılda gelişen türbin teknolojisiyle artık 15-18 metre kanat boylarına sahip 300 kilovat gücünde türbinlerden, 4-5 megavat güce ve 70-80 metre kanat boylarına sahip türbinlere ulaştık. Özellikle malzeme teknolojisindeki gelişmeler, karbon fiber gibi üstün özellikli ham maddelerin üretim süreçlerine dahil olması, daha uzun kanatların üretiminin yapılabilmesine yardımcı oldu. Rüzgar türbinlerinden üretilen elektrik enerjisi, türbinin süpürme alanıyla doğru orantılı. Türbinin süpürme alanında ise kanat uzunluğu ilk faktör. Kanat uzunluğunun 2 katına çıkması, elde edilen elektriğin 4 katına çıkmasına neden oluyor. Özellikle arazi konusunda sıkıntıların baş göstermesi ve rüzgar hızının daha düşük olduğu bölgelere yönelinmesi, yatırımcıların daha büyük güçte yani daha büyük kanatlara sahip türbinleri tercih etmesinde en önemli faktör oldu."