Rüzgâr enerjisine yatırım artacak

Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre dünyada deniz üstü rüzgâr enerjisi kurulu gücünün 2040’ta 560 gigavat seviyesine ulaşması öngörülüyor. Deniz üstü rüzgÂr enerjisi santrallerine yapılan küresel yatırımlar ise 1 trilyon doları bulacak.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) 2019-2040 dönemi deniz üstü rüzgâr enerjisi sektörüne ilişkin kapasite tahminlerini ihtiva eden “Offshore Rüzgâr Enerjisi Görünümü 2019” raporu yayımlandı. Buna göre, 2018 sonunda dünyada 23 gigavat kurulu güce sahip deniz üstü rüzgâr enerjisi sektörü, sistemlerin karbonsuzlaşmasında ve hava kirliliğinin azalmasında önemi artan bir teknoloji haline gelecek. Dünyada deniz üstü rüzgâr enerjisi kurulu gücünün 2040’ta 560 gigavat seviyesine ulaşması öngörülüyor. Bu dönemde deniz üstü rüzgâr enerjisi santrallerine yapılan küresel yatırımlar ise 1 trilyon doları bulacak. Kapasite artışında azalan maliyetler, devletlerin politikaları ve teknolojik gelişmeler etkili olacak.

Avrupa, büyümenin merkezi olacak

Mevcut deniz üstü rüzgâr enerjisi kurulumlarının yüzde 80’ine sahip olan Avrupa, büyümenin merkezi olmaya devam edecek. Avrupa’nın 2018’de 20 gigavat seviyesinde olan deniz üstü rüzgâr enerjisi kurulu gücü 2040’ta 130 gigavat seviyesine çıkacak. Öte yandan, Avrupa “sıfır karbon” hedeflerine ulaşabilirse, deniz üstü rüzgâr enerjisi kurulu gücünü 2040’ta 180 gigavata kadar yükseltebilecek. Deniz üstü rüzgâr enerjisinde 4 gigavat kurulu gücü bulunan Çin, bu rakamı 2040’ta 110 gigavata çıkaracak. Çin’in sürdürülebilir enerji hedeflerine ulaşma çabaları ise bu kapasitenin 170 gigavata kadar artmasını sağlayacak. Böylece, 2040’ta küresel deniz üstü rüzgâr enerjisi kapasitesinin yaklaşık yüzde 60’ını Avrupa ve Çin’deki kurulumlar oluşturacak.

ABD, Japonya, Hindistan ve Kore, Avrupa ve Çin’i takip edecek. Deniz üstü rüzgâr enerjisinin şu an yüzde 0,3 seviyesinde olan küresel elektrik üretimindeki payı da 2040’ta yüzde 3’ü aşacak.