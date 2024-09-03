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3 EYLÜL 2024 SALI - YIL: 55

Sanayideki daralma iyi analiz edilmeli

03 Eylül 2024, Salı 17:52
İş dünyası temsilcileri yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin 2020’nin ikinci çeyreğinden bu yana büyümesini sürdürdüğünü belirten iş dünyası temsilcileri, ‘kontrollü soğuma’ sürecinde üretim ve istihdam hedeflerinin de aynı hassasiyetle gözetilmesini istedi. İş dünyası özellikle sanayideki daralmanın iyi analiz edilmesi gereğine vurgu yaptı. Ekonomi’nin haberine göre, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak yüzde 2,5 büyümenin beklentilerin altında kalarak piyasalardaki yavaşlamayı teyit ettiğini dile getirdi. Yavaşlayan iç talep, baskılanan kur ve enerji maliyetlerindeki artışların sanayide çarkları tersine döndürdüğünü belirten EBSO Başkanı Ender Yorgancılar yılın son çeyreğinde büyüme hızının daha da gerilemesinin söz konusu olabileceğini kaydetti. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, net ihracatın büyümeye 1,3 puanla pozitif katkı vermesini olumlu bulduklarını, ihracata dayalı büyüme trendinin sağlıklı şekilde devam etmesi için en ivedi beklentilerinin kur ve enflasyon arasında zayıflayan korelasyonun sağlanması olduğunu söyledi. 

Haber Merkezi

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