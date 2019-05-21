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22 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Seçim vaatlerini kamu bankaları karşıladı

21 Mayıs 2019, Salı 21:55
Seçimin kamu bankaları tarafından piyasa verilen 330 milyar lira ile finanse edildiğini söyleyen ekonomist İbrahim Kahveci “Eğer kamu, bütçe üzerinden bu harcamalarına devam ederse, kamu bankaları olmayan paralarını vermeye devam ederse, enflasyonun bu sefer parasal genişlemeden dolayı önü alınamayacak” dedi.

TV5’te yayınlanan Ekonomi Ve Ötesi programında ekonomi gündemini değerlendiren ekonomi yazarı Kahveci, seçimlerin ekonomiyi olumsuz etkilediğini ve verilen vaatlerin krize yol açacağını belirterek, devlet bütçesinden finanse edilen 330 milyar liraya rağmen işsizliğin artarak devam ettiğini söyledi. 

Özel sektör artık kur zararına muhatap

İş dünyasının baskı altında olduğunu söyleyen Kahveci şöyle devam etti; “Özel sektör kur riski altında. Gerçi artık riskte kalmadı, özel sektör kur zararına muhatap. 197 milyar dolar özel sektörün döviz açığı var. Döviz açığı demek şudur, İstanbul seçimlerini erteledik. 31 Mart’ta dolar kuru 5.40, sonra 6.20’ye çıktı. 150 milyar lira sırf İstanbul seçimleriyle özel sektöre maliyet yükledik. İş dünyası bunun üzerine konuşmasın mı? Faizler yüzde 22, 23’lerden 25 ilâ 26’lara çıktı.Kredi faizleri yüzde 30’ların üzerinde... İş dünyası hem kur gideriyle hem yüksek faiz ile baskı altında, dolayısıyla özel sektörün bu yönde canlanması lazım.”

Haber Merkezi

Etiketler: kahveci, seçim
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