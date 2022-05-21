Teslimat sektörü 2022’de yüzde 40 büyüme bekliyor

Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği verilerine göre, kargo ve kurye sektörü 2022 yılında e-ticaret kaynaklı 4 milyar 685 milyon adet sipariş bekliyor.

Sektörün, e-ticaret siparişleriyle beraber toplamda yüzde 40’lık sipariş artışı beklediğine değinen TOBB E-ticaret Meclis Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, “Teslimat sektörü bugün 200 binden fazla istihdam sağlamaya başladı. Hızla büyümekte olan sektör teknoloji odaklı dönüşüm sürecinde. E-ticaret firmalarının teslimat hatalarına karşı aldığı her önlem sektörün büyümesine katkı sunuyor. Teslimat aşamasında yaşanan her sorun müşteri memnuniyetsizliği ve dolayısıyla müşteri kaybı, hatta sosyal medya üzerinden itibar kaybı olarak geri dönüyor” dedi. Ekonomi Servisi

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