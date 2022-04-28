THY, 3 ayda 161 milyon dolar net kar elde etti

Türk Hava Yolları, yılın ilk çeyreğini 163 milyon dolar esas faaliyet karı ve 161 milyon dolar net kar ile tamamladı.

Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamaya göre, küresel havacılık sektörü, tarihinin en ağır krizini yaşadığı iki yılı geride bıraktı. THY, bu zorlu dönemde Kovid-19 salgını kaynaklı krizin etkilerine ve artan jeopolitik gerilimlere rağmen 2022 yılının birinci çeyreğini 163 milyon dolar esas faaliyet karı ve 161 milyon dolar net kar ile tamamladı.

Ortaklığın 2022 yılının birinci çeyreğindeki toplam gelirleri, 3,1 milyar dolar ile 2019 yılının aynı dönemindeki toplam gelirlerini yüzde 10 aştı. Toplam gelirin yüzde 32’sini oluşturan kargo gelirleri söz konusu çeyrekte 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 141 artış gösterdi.