"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 TEMMUZ 2022 CUMA - YIL: 53

THY, haziranda 7 milyona yakın yolcu taşıdı

08 Temmuz 2022, Cuma 13:10
Türk Hava Yolları (THY), arz edilen kapasitesini 2019'un yüzde 17,2 üzerine çıkardığı haziran ayında 6,9 milyon yolcu taşıdı ve yüzde 83,6 doluluk oranına ulaştı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirketin haziranda dış hat yolcu doluluk oranı yüzde 83,2, iç hat doluluk oranı ise yüzde 87,2 olarak gerçekleşti. Haziranda taşınan kargo ve posta hacmi 2019'un aynı dönemine göre yüzde 17,7 arttı ve 146 bin tona ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, rakamlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

THY olarak yaz döneminde yüksek yolcu talebi beklediklerini belirten Bolat, "Biz buna hazırdık. Her geçen gün daha iyi bir performans sergilerken, uluslararası otoritelerin, pandemi sonrası için belirttiği iyimser tahminlerden bile daha iyi sonuçlara ulaşıyoruz. Bu başarı Türk misafirperverliğiyle sunduğumuz ayrıcalıklı seyahat deneyimiyle heyecanını ve enerjisini gökyüzüne yansıtan çalışma arkadaşlarımızın çabasıyla mümkün oluyor. Hem Türk Hava Yolları ailemize hem de bizimle bulutların üzerinde buluşan 6,9 milyon misafirimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Yılın ilk 6 ayına ilişkin veriler de açıklandı

Bu yıla ilişkin verileri de açıklayan THY, 2022'nin ilk altı ayında 30,9 milyon yolcu taşıdı.

THY'nin yolcu doluluk oranı ocak-haziran döneminde yüzde 75,6 oldu. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 74,7 olarak gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 83,6 olarak hesaplandı.

Arz edilen koltuk ocak-haziran döneminde 2019 yılında 88,8 milyar iken, bu yıl 90,6 milyar olarak gerçekleşti.

Ocak-Haziran döneminde taşınan kargo ve posta 2019'un aynı dönemine göre yüzde 14,1 artarak 819 bin ton olarak gerçekleşti.

Haziran ayı sonunda filodaki uçak sayısı 380 oldu.

AA

Etiketler: THY, haziran
Okunma Sayısı: 192
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Lavrov G20 toplantısını terk etti

    Uzmanlar kurban etlerinin 24 saat dinlendirilmesini öneriyor

    Erdoğan, Şinzo Abe için taziye mesajı yayımladı

    THY, haziranda 7 milyona yakın yolcu taşıdı

    Rusya'dan tahıl konusunda ''Türkiye ve Ukrayna ile görüşmeye hazırız'' mesajı

    George Floyd'u öldüren polis memuruna 21 yıl hapis cezası

    Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'ya silahlı saldırı

    Bayram tatilinde KGM sorumluluğundaki köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

    Tatil için yola çıkan vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluşturdu

    Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

    Bayramda yurt genelinde hava durumu nasıl olacak?

    Devlet, haksızlığa uğrayanlarla helalleşmeli

    3 yıl yürüyerek Mekke’ye vardı

    DUYURU
    📷

    Yurt dışı kurban kayıtları devam ediyor

    Hacı adayları Arafat'a ulaştı

    'AB yeni bir Kovid-19 dalgasından geçiyor'

    Biden: İngiltere halkıyla özel ilişkimiz sürecek

    Kurban fiyatı vatandaşa pahalı, bize düşük

    Memet Gezer tutuklandı

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Yurt dışı kurban kayıtları devam ediyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu bayramda da duamız...
    Genel

    Devlet, haksızlığa uğrayanlarla helalleşmeli
    Genel

    3 yıl yürüyerek Mekke’ye vardı
    Cevher İLHAN

    “Aynen iade” hakaretse…
    Risale-i Nur'dan

    Arefe’de ve bayramda getirilen tekbirler
    Süleyman KÖSMENE

    Kurban Bayramında neler yapalım?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    İç huzuru arayışı
    Genel

    Bayramda yurt genelinde hava durumu nasıl olacak?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.