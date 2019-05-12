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12 MAYIS 2019 PAZAR - YIL: 50

Ticaret savaşı Çin’i durduramadı

12 Mayıs 2019, Pazar 18:45
“Ticaret savaşı” tedirginliklerine rağmen yılın ilk çeyreğinde Çin’in Şanghay ve Şenzen borsalarının değeri 1 trilyon 839,3 milyar dolar arttı.

ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin belirsizlikler finansal piyasalarda dalgalanmalara sebep olurken, yılın ilk çeyreğinde 2018 sonuna göre Çin’in Şanghay ve Şenzen borsalarının değeri 1 trilyon 839,3 milyar dolar arttı.

Geçen yıl ABD ile Çin arasında “ticaret savaşı” endişelerine yol açan gelişmeler, yurt dışında enflasyon beklentilerinin artmasıyla tahvil faizlerinde yaşanan hızlı yükseliş, merkez bankalarının para politikalarında normalleşmeye ivme vermesi ve jeopolitik riskler gibi önemli zorlukları deneyimleyen yatırımcılar, 2019’un ilk çeyreğinde de “çetin” bir yıla işaret eden gelişmelerle karşı karşıya kaldı. ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin belirsizlikler ve küresel büyüme endişeleri başta olmak üzere jeopolitik riskler ve merkez bankalarının değişime işaret eden yol haritaları karşısında ilk çeyrekte risk algısı negatif etkilendi ve piyasalardaki oynaklık arttı. Çin tarafında ise “ticaret savaşı” endişelerine rağmen hükümetin teşvik beklentileri ve reformlar sayesinde borsalar ilk çeyrekte hızlı yükseldi.

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Bütün bölgelerin toplam borsa değeri arttı

Dünya Borsalar Federasyonu (WFE) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2018 sonunda 78 trilyon 686 milyar 602,7 milyon dolar olan dünya borsalarının değeri, yılın ilk çeyreğinde 83 trilyon 54 milyar 218,9 milyon dolara ulaştı. Bu süreçte dünya borsalarının değeri yüzde 5,6 artarken, bunun miktarsal karşılığı 4 trilyon 367 milyar 616,2 milyon dolar oldu. Borsaların piyasa değerine bölgesel bazlı bakıldığında, ilk çeyrekte en iyi performansı Avrupa, Afrika ve Orta Doğu bölgesindeki borsaların gösterdiği görüldü. Avrupa, Afrika ve Orta Doğu bölgesinde bulunan borsaların değeri ilk çeyrekte 2018 sonuna göre yüzde 9,2 artarak 16 trilyon 372,2 milyar dolardan 17 trilyon 879,8 milyar dolara ulaştı.  Bu dönemde, Asya ve Pasifik borsalarının piyasa değeri yüzde 8,4’lük artışla 24,7 trilyon dolardan 26,7 trilyon dolara çıktı. 

AA

Etiketler: çin, abd, ticaret savaşı
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