TMO açıkladı: Bayramdan sonra buğday alımına başlanacak

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Güldal, Ramazan Bayramı'ndan sonra buğday hasadının başladığı bölgelerde kendilerinin de ürün alımına başlayacaklarını belirtti.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan TMO'nun buğday ve hububat alım fiyatlarını değerlendirdi.

Son iki yıldır hasat döneminden önce kurumun görev alanına giren ürünlerle ilgili alım fiyatını açıkladıklarına işaret eden Güldal, "Böylece üreticinin sezona fiyatları bilerek girmesini sağlıyoruz. Üreticiye, TMO'nun verdiği fiyat, serbest piyasa fiyatı ile dünya piyasası rakamlarını değerlendirerek, kendisine göre satış ve pazar politikası izlemesi için imkan yaratıyoruz." diye konuştu.

Güldal, TMO'nun sloganının "Ofis çiftçinin kara gün dostudur" olduğunu da anımsatarak, tüm faaliyetlerini öncelikle çiftçinin üretmesi ve üretiminin karlı olmasını sağlamak için gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hububat ve bakliyat alım fiyatlarını, maliyetler, iç ve dış piyasa fiyatları, enflasyon oranları, çiftçi beklentileri ve genel piyasa şartlarını dikkate alarak belirlediklerini anlatan Güldal, yıl boyunca tüm bu verileri yakından takip ederek fiyatı oluşturduklarını belirtti.