TÜPRAŞ’tan 29,2 milyon ton satış

2019’da toplam 28,1 milyon ton üretim, 29,2 milyon ton satış gerçekleştiren Tüpraş’ın cirosu 89,6 milyar TL’ye ulaştı.

TÜPRAŞ, 2019 yılının son dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı. 2019 yılında toplam 28,1 milyon ton üretim, 29,2 milyon ton satış gerçekleştiren Tüpraş’ın cirosu 89,6 milyar TL’ye ulaştı. Tüpraş 2019 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, yılın son çeyreğinde %96,2’lık kapasite kullanımıyla 6,9 milyon ton üretim gerçekleştiren Tüpraş’ın yurt içi satış miktarı 5,3 milyon ton olurken, söz konusu dönemde toplam satış miktarı 7,0 milyon ton oldu. 2019 yılında 236 milyon dolar yatırım harcaması gerçekleştiren Tüpraş’ın toplam üretimi geçen yıla göre %9,4 artışla 28,1 milyon ton, toplam satışları ise 29,2 milyon ton oldu.

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