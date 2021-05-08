YİD hariç Bayramda ücretsiz!

Ramazan Bayramı süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişlerin ücretsiz olmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Karara göre “yap-işlet-devret projeleri (YİD)” ise ücretli olacak. Ücretsiz geçişler, Covid-19 salgını sebebiyle ‘tam kapanma’ ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 12 Mayıs Çarşamba gece yarısı başlayacak ve 17 Mayıs Pazartesi sabah saat 7’de sona erecek. Karara göre 12 Mayıs Çarşamba gece yarısından 16 Mayıs Pazar gece yarısına kadar Başkentray ve Marmaray seferleri de ücretsiz yapılacak.

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